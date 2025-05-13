Jadwal dan Link Live Streaming Vision+ Real Madrid vs Mallorca di Liga Spanyol 2024-2025, Klik di Sini!

JAKARTA – LaLiga 2024-2025 pekan 36 berlanjut, laga seru antara Real Madrid dan Mallorca akan menjadi tontonan menarik pekan ini. Saksikan pertandingan Real Madrid vs Mallorca di beIN Sports 3 melalui VISION+ dengan klik di sini.

Menjelang pertandingan seru antara Real Madrid dan Mallorca di pekan ke-36 LaLiga 2024-2025, persaingan di papan atas klasemen semakin memanas. Saat ini, Barcelona memimpin klasemen dengan mengoleksi 82 poin. Di posisi kedua, Real Madrid terus menempel ketat dengan 75 poin. Sedangkan Mallorca berada di posisi 9 papan klasemen sementara dengan 47 poin.

Pertandingan kali ini menjadi ajang yang penting bagi Real Madrid yang tengah berusaha mengukir kemenangan demi menjaga persaingan ketat di papan atas klasemen. Jangan lewatkan pertandingan seru ini. Streaming di VISION+, simak jadwal nontonnya berikut:

Tanggal: Kamis, 15 Mei 2025

Pukul: 02.25 WIB

Stadion: Santiago Bernabéu, Madrid

Channel: beIN Sports 3 di VISION+

