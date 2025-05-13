Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Jadwal dan Link Live Streaming Vision+ Real Madrid vs Mallorca di Liga Spanyol 2024-2025, Klik di Sini!

MNC Media , Jurnalis-Selasa, 13 Mei 2025 |16:09 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Vision+ Real Madrid vs Mallorca di Liga Spanyol 2024-2025, Klik di Sini!
Simak jadwal dan link live streaming Vision+ untuk laga Real Madrid vs Real Mallorca di Liga Spanyol 2024-2025 (Foto: Vision+)
A
A
A

JAKARTA – LaLiga 2024-2025 pekan 36 berlanjut, laga seru antara Real Madrid dan Mallorca akan menjadi tontonan menarik pekan ini. Saksikan pertandingan Real Madrid vs Mallorca di beIN Sports 3 melalui VISION+ dengan klik di sini

Menjelang pertandingan seru antara Real Madrid dan Mallorca di pekan ke-36 LaLiga 2024-2025, persaingan di papan atas klasemen semakin memanas. Saat ini, Barcelona memimpin klasemen dengan mengoleksi 82 poin. Di posisi kedua, Real Madrid terus menempel ketat dengan 75 poin. Sedangkan Mallorca berada di posisi 9 papan klasemen sementara dengan 47 poin.

Pertandingan kali ini menjadi ajang yang penting bagi Real Madrid yang tengah berusaha mengukir kemenangan demi menjaga persaingan ketat di papan atas klasemen. Jangan lewatkan pertandingan seru ini. Streaming di VISION+, simak jadwal nontonnya berikut:

Kylian Mbappe di laga Barcelona vs Real Madrid. (Foto: Instagram/realmadrid)

  • Tanggal: Kamis, 15 Mei 2025
  • Pukul: 02.25 WIB
  • Stadion: Santiago Bernabéu, Madrid
  • Channel: beIN Sports 3 di VISION+

Dukung tim jagoan kamu dengan berlangganan paket beIN Sports di VISION+ mulai dari Rp36.000,- saja! Dapatkan juga bonus akses VISION+ Premium Movies secara cuma-cuma!

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/31/46/3143434/xabi_alonso-6Ob4_large.jpg
2 Jebolan Barcelona yang Diangkut Xabi Alonso ke Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/46/3142374/simak_adu_gaji_xabi_alonso_sebagai_pelatih_bayer_leverkusen_dengan_real_madrid-vaOX_large.jpg
Adu Gaji Xabi Alonso sebagai Pelatih Bayer Leverkusen dengan Real Madrid, Bak Bumi dan Langit!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/46/3142171/denny_landzaat_sedih_carlo_ancelotti_meninggalkan_real_madrid-tjwP_large.jpg
Asisten Pelatih Timnas Indonesia Denny Landzaat Sedih Carlo Ancelotti Tinggalkan Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/46/3141957/barcelona_menang_telak_3_0_atas_athletic_bilbao_di_pekan_terakhir_liga_spanyol_2024_2025-dw1L_large.jpg
Hasil Athletic Bilbao vs Barcelona di Liga Spanyol 2024-2025: Menang 3-0, Blaugrana Tutup Musim dengan Brilian
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/19/11/1645967/curacao-negara-terkecil-yang-lolos-ke-piala-dunia-populasi-cuma-sekelurahan-lenteng-agung-bzg.jpg
Curacao, Negara Terkecil yang Lolos ke Piala Dunia: Populasi Cuma Sekelurahan Lenteng AgungÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/30/arema_fc.jpg
Arema FC Krisis Pemain! Marcos Santos Tantang Kutukan Derbi Suramadu Demi Curi Poin di GBT
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement