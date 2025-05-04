Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Jadwal dan Link Live Streaming Real Madrid vs Celta Vigo di La Liga 2024-2025 di Vision+, Klik di Sini!

MNC Media , Jurnalis-Minggu, 04 Mei 2025 |13:20 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Real Madrid vs Celta Vigo di La Liga 2024-2025 di Vision+, Klik di Sini!
Saksikan Real Madrid vs Celta Vigo di Vision+. (Foto: Vision+)
A
A
A

JADWAL dan link live streaming Real Madrid vs Celta Vigo di pekan ke-34 La Liga 2024-2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Pertandingan yang digelar di Stadion Santiago Bernabeu itu dapat disaksikan secara live streaming di Vision+, dengan klik di sini.

Real Madrid yang kini terus menempel ketat posisi puncak klasemen Liga Spanyol 2024-2025 akan memanfaatkan laga kandang ini untuk meraih tiga poin krusial dalam perburuan gelar juara. Sementara itu, Celta Vigo tak akan tinggal diam, mereka berjuang menjauh dari papan bawah dan mencari kejutan di Santiago Bernabéu. Jangan lewatkan aksi para bintang LaLiga dalam laga penuh gengsi ini.

Catat jadwal tayangnya di VISION+:

Tanggal: Minggu, 4 Mei 2025

Pukul: 18.55 WIB

