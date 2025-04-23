Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

5 Pemain Timnas Indonesia yang Jarang Main di Luar Negeri Bisa Gabung Bhayangkara FC, Nomor 1 Nathan Tjoe-A-On

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 23 April 2025 |21:59 WIB
5 Pemain Timnas Indonesia yang Jarang Main di Luar Negeri Bisa Gabung Bhayangkara FC, Nomor 1 Nathan Tjoe-A-On
Pemain Timnas Indonesia, Nathan Tjoe-A-On. (Foto: Instagram/nathantjoeaon)
A
A
A

ADA 5 pemain Timnas Indonesia yang jarang main di luar negeri bisa gabung Bhayangkara FC di Liga 1 2025-2026. Sebab Bhayangkara FC yang baru saja promosi ke kompetisi sepakbola kasta tertinggi di Indonesia pada musim depan itu, tengah mencari pemain berlabel Timnas Indonesia.

"Semua tergantung opsi itu tergantung kalau mereka (pemain Timnas Indonesia) mau bergabung dengan Bhayangkara FC, ya kami senang. Kalau misalkan ada yang mau, nilai kontrak sesuai kami sangat senang sekali," kata COO Bhayangkara FC, Sumardji dalam konferensi pers, dikutip Rabu (23/4/2025).

"Ada beberapa yang komunikasi, dan kami berharap, apalagi kami sekarang ada Zainudin Amali (Komisaris PT Mitra Muda Inti Berlian atau Bhayangkara FC) yang suka panas-panasin pemain," tambahnya.

Ya, Bhayangkara FC tampaknya benar-benar tertarik memboyong pemain diaspora Garuda. Kuat dugaan pemain yang direkrut adalah para pemain yang jarang mendapatkan menit bermain di luar negeri. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 5 Pemain Timnas Indonesia yang Jarang Main di Luar Negeri Bisa Gabung Bhayangkara FC

5. Eliano Reijnders

Eliano Reijnders
Eliano Reijnders

Eliano Reijnders sampai saat ini bukanlah pilihan utama di PEC Zwolle. Terbukti Eliano lebih sering di bangku cadangan ketimbang bermain di lapangan.

Dari total 29 pekan Liga Belanda 2024-2025 yang sudah berlangsung, Eliano baru enam kali starter, 10 bermain dari bangku cadangan, dan 13 laga lahgi dihabiskannya sebagai penghangku bangku cadangan.

4. Shayne Pattynama

Shayne Pattynama tampak garang mengenakan jersey baru Timnas Indonesia U-20 @erspo.official
Shayne Pattynama tampak garang mengenakan jersey baru Timnas Indonesia U-20 @erspo.official

Pattynama saat ini bermain di kasta kedua Liga Belgia bersama KAS Eupen. Fullback kiri Timnas Indonesia itu memilih setia bertahan usai KAS Eupen turun kasta musim lalu, namun kesetian itu tak terbayarkan.

Shayne Pattynama baru bermain 16 kali di Challenger Pro League (kasta kedua Liga Belgia) 2024-2025. Dari 20, hanya tujuh pertandingan yang ia dipercayakan bermain sebagai starter.

3. Rafael Struick

rafael struick foto brisbane roar
rafael struick foto brisbane roar

Rafael Struick tengah berkarier di Liga Australia bersama Brisbane Roar. Senasib dengan dua nama sebelumnya, penyerang Timnas Indonesia itu kesulitan mendapatkan menit bermain.

Berusia 22 tahun, perjalanan Rafael Struick jelas masih panjang. Ia pun bisa saja menerima tawaran Bhayangkara FC jika memang berminat bermain di Liga Indonesia.

 

Halaman:
1 2
      
