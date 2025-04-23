Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Dipantau Langsung Pelatih Timnas Indonesia, Cyrus Margono Segera Dipanggil Patrick Kluivert?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 23 April 2025 |20:52 WIB
Dipantau Langsung Pelatih Timnas Indonesia, Cyrus Margono Segera Dipanggil Patrick Kluivert?
Kiper pelatih Timnas Indonesia, Sjoerd Woedenberg bersama Cyrus Margono. (Foto: Instagram/sjoerd_woedenberg)
A
A
A

KIPER FK Dukagjini, Cyrus Margono tengah dipantau langsung oleh pelatih kiper Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Sjoerd Woudenberg. Lantas akankah itu sinyal Cyrus akan segera dipanggil pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert?

Seperti yang diketahui, Cyrus saat ini tengah bermain di divisi utama Liga Kosovo bersama FK Dukagjini. Ia baru saja bergabung dengan klub kasta tertinggi di Kosovo itu pada Februari 2025 lalu.

1. Dipantau Pelatih Kiper Timnas Indonesia

Saat ini, tim kepelatihan Kluivert terus bergerak untuk memperkuat Timnas Indonesia. Salah satunya adalah dengan merekrut pemain keturunan potensial.

Terbukti saat ini Woudenberg berada di Kosovo untuk memantau Cyrus, kiper muda berusia 23 tahun yang memiliki keturunan Indonesia-Iran, namun lahir di Amerika Serikat. Sejauh ini pihak PSSI belum memberitahukan apa maksud kehadiran Woudenberg di sesi latihan Cyrus, namun netizen Indonesia menebak ada potensi sang pemain bakal direkrut Kluivert.

Sjoerd Woedenberg bersama Cyrus Margono. (Foto: Instagram/sjoerd_woudenberg)
Sjoerd Woedenberg bersama Cyrus Margono. (Foto: Instagram/sjoerd_woudenberg)

“Sebagai pelatih kiper, tugas saya adalah memantau setiap kemungkinan untuk @timnasindonesia (Timnas Indonesi) @pssi (PSSI). Hari ini, saya menjalani sesi yang sangat bagus dengan @cmargono (Cyrus Margono). Mari kita lihat apa yang akan terjadi di masa mendatang,” bunyi pernyataan Woudenberg di instagram pribadinya, @sjoerb_woudenberg, dikutip Rabu (23/4/2025).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/51/3179478/thomas_doll_diharapkan_jadi_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_okezone-ED2x_large.jpg
Thomas Doll Dijagokan Jadi Pelatih Timnas Indonesia Selanjutnya, Greg Nwokolo: Dia Pelatih Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/51/3179348/alexander_zwiers_mengungkap_kriteria_idaman_pelatih_baru_timnas_indonesia-6CtE_large.jpeg
Dirtek PSSI Alexander Zwiers Ungkap Kriteria Idaman Pelatih Baru Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/51/3179431/jay_idzes_berpotensi_memperkuat_timnas_indonesia_di_piala_asean_fifa_okezone-0okU_large.jpg
Jay Idzes, Ole Romeny hingga Kevin Diks Perkuat Timnas Indonesia di Piala ASEAN FIFA?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/51/3179408/ketum_pssi_erick_thohir_jumpa_ultras_garuda_indonesia-d64n_large.jpg
Ketum PSSI Erick Thohir Jumpa Ultras Garuda, Bahas soal Pelatih Baru Timnas Indonesia?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/26/51/1636923/carlos-yulo-rebut-medali-emaskejuaraan-dunia-senam-artistik-2025-nuj.webp
Carlos Yulo Rebut Medali EmasÂ Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/27/juventus_vs_lazio.jpg
Juventus Dihantam Lazio, Igor Tudor Semprot Dua Pemain!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement