Dipantau Langsung Pelatih Timnas Indonesia, Cyrus Margono Segera Dipanggil Patrick Kluivert?

KIPER FK Dukagjini, Cyrus Margono tengah dipantau langsung oleh pelatih kiper Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Sjoerd Woudenberg. Lantas akankah itu sinyal Cyrus akan segera dipanggil pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert?

Seperti yang diketahui, Cyrus saat ini tengah bermain di divisi utama Liga Kosovo bersama FK Dukagjini. Ia baru saja bergabung dengan klub kasta tertinggi di Kosovo itu pada Februari 2025 lalu.

1. Dipantau Pelatih Kiper Timnas Indonesia

Saat ini, tim kepelatihan Kluivert terus bergerak untuk memperkuat Timnas Indonesia. Salah satunya adalah dengan merekrut pemain keturunan potensial.

Terbukti saat ini Woudenberg berada di Kosovo untuk memantau Cyrus, kiper muda berusia 23 tahun yang memiliki keturunan Indonesia-Iran, namun lahir di Amerika Serikat. Sejauh ini pihak PSSI belum memberitahukan apa maksud kehadiran Woudenberg di sesi latihan Cyrus, namun netizen Indonesia menebak ada potensi sang pemain bakal direkrut Kluivert.

Sjoerd Woedenberg bersama Cyrus Margono. (Foto: Instagram/sjoerd_woudenberg)

“Sebagai pelatih kiper, tugas saya adalah memantau setiap kemungkinan untuk @timnasindonesia (Timnas Indonesi) @pssi (PSSI). Hari ini, saya menjalani sesi yang sangat bagus dengan @cmargono (Cyrus Margono). Mari kita lihat apa yang akan terjadi di masa mendatang,” bunyi pernyataan Woudenberg di instagram pribadinya, @sjoerb_woudenberg, dikutip Rabu (23/4/2025).