Harga Pasaran Terbaru Kiper Timnas Indonesia Cyrus Margono, Kini Hijrah ke Klub Elite Liga Kosovo

HARGA pasaran terbaru kiper Timnas Indonesia, Cyrus Margono, akan diulas Okezone. Diketahui, Cyrus kini hijrah ke klub elite Liga Kosovo sehingga sosoknya jadi perhatian pencinta sepakbola Tanah Air.

Kabar mengenai kepindahan Cyrus Margono ke KF Dukagjini didapat dari unggahan akun Instagram klub yang berkompetisi di Liga Kosovo. Mereka menuliskan, "Selamat datang Cyrus Margono".

Karier Cyrus Margono di Level Klub

Sejak 1 Juli 2024, Cyrus diketahui tidak memiliki klub. Kiper bernama lengkap Cyrus Ashkon Margono terakhir kali memperkuat Panathinaikos B pada musim 2023-2024.

Menurut catatan Transfermarkt, total Cyrus memperkuat Panathinaikos B sebanyak 17 laga. Dari semua laga tersebut, ia telah kebobolan 24 kali dan hanya 3 kali mencatatkan clean sheet.

Diketahui, Cyrus resmi mendapatkan kewarganegaraan Indonesia pada 21 Maret 2024. Kiper bertinggi 1,91 meter ini mengambil sumpah WNI di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta.

Sebagai informasi, Cyrus tidak masuk kategori pemain naturalisasi. Sebab, pemain kelahiran 9 November 2001 itu memiliki dua kewarganegaraan, yakni Indonesia dan Amerika Serikat.

Kondisi tersebut membuat Cyrus bebas memilih kewarganegaraan saat usianya menginjak 21 tahun. Namun, eks kiper Denver Pioneers itu telat memilih kewarganegaraan.

Alhasil, Cyrus harus menjalani berbagai proses panjang untuk mendapatkan paspor Indonesia. Setelah menunggu setahun, kiper anyar KF Dukagjini itu pun resmi menjadi WNI.