Hasil Babak Pertama Timnas Indonesia U-17 vs Korea Selatan U-17: Skor Masih 0-0, Dafa Al Gasemi Paling Kerja Keras!

Dafa bekerja keras di babak pertama Timnas Indonesia U-17 vs Korea Selatan U-17. (Foto: PSSI)

JEDDAH – Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17 harus puas menutup babak pertama kontra Korea Selatan U-17 dengan skor imbang di laga perdana Grup C Piala Asia U-17 2025, pada Jumat (4/4/2025) malam WIB. Bermain di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Jeddah, Arab Saudi, tim berjuluk Garuda Asia tersebut tepatnya tertahan 0-0 oleh Korea Selatan U-17.

Dalam laga tersebut, kiper Timnas Indonesia U-17, Dafa Al Gasemi bisa dikatakan menjadi yang paling bekerja keras. Sebab gawangnya dibombardir oleh para pemain Taeguk Warrios Muda selama 45 menit pertama.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Korea Selatan sejak menit pertama mampu mendominasi jalannya pertandingan. Setidaknya, 60 persen lebih penguasaan bola dimiliki oleh Korea Selatan U-17.

Sembilan tembakan pun berhasil dilepaskan Korea Selatan, sementara Timnas Indonesia U-17 hanya satu dan itu bukan shot on target. Hanya saja, Garuda Asia sempat mengancam gawang Korea Selatan U-17 via Mierza yang sempat duel 1 vs 1 dengan kiper lawan.

Sayang, Mierza telat melepas tembakan sehingga bola mampu diamankan kiper tim lawan. Sisanya, Korea Selatan U-17 lebih banyak menekan Garuda Asia.

Hasil Timnas Indonesia U-17 vs Korea Selatan U-17: Garuda Asia Tertekan, Skor Masih 0-0

Beruntung banyak dari pemain Korea Selatan U-17 memiliki finishing yang buruk, sehingga peluang emas pun gagal menjadi sebuah gol. Selain itu, lini pertahanan Timnas Indonesia U-17 juga bermain baik, terutama Dafa yang berdiri di bawah mistar gawang.

Pada akhirnya, hingga babak pertama berakhir skor masih 0-0. Korea Selatan berhasil mendominasi dan mengancam gawang Timnas Indonesia U-17.