Daftar Line Up Timnas Indonesia U-17 vs Korea Selatan U-17 di Piala Asia U-17 2025: Garuda Asia Turunkan Kekuatan Terbaik!

Timnas Indonesia U-17 siap hadapi Korea Selatan U-17 di Piala Asia U-17 2025. (Foto: PSSI)

DAFTAR line up Timnas Indonesia U-17 vs Korea Selatan U-17 di Piala Asia U-17 2025 telah diketahui. Pelatih Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto menurunkan formasi terbaiknya demi bisa mencuri tiga poin dari Korea Selatan U-17.

Laga melawan Korea Selatan U-17 pada malam ini, Jumat (4/4/2025) pukul 22.00 WIB, memang begitu penting untuk Garuda Asia –julukan Timnas Indonesia U-17. Sebab laga yang digelar di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Jeddah, Arab Saudi itu merupakan laga perdana Timnas Indonesia di Grup C Piala Asia U-17 2025.

1. Wajib Menang

Kemenangan atas Korea Selatan U-17 akan membuka kans Garuda Asia untuk lolos fase grup semakin terbuka lebar. Pasalnya, Korea Selatan U-17 adalah lawan terkuat Timnas Indonesia di Grup C.

Selain Korea Selatan U-17, Grup C juga berpenghuni tim kuat seperti Yaman dan Afghanistan U-17. Kemenangan atas Korea Selatan U-17 jelas akan menambah rasa percaya diri dan peluang untuk lolos ke babak perempatfinal.

Untuk lolos ke perempatfinal Piala Asia U-17 2025, maka Timnas Indonesia U-17 wajib finis dua besar di Grup C. Nantinya, berada di dua besar tak hanya membuat Pasukan Nova Arianto lolos ke perempatfinal, tetapi juga memberikan Garuda Asia tiket ke Piala Dunia U-17 2025.

Daftar Lengkap 23 Pemain Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Asia U-17 2025

PSSI pun sudah menargetkan Timnas Indonesia U-17 wajib lolos ke perempatfinal Piala Asia U-17 2025 demi lolos ke Piala Dunia U-17 2025. Jadi, langkah Garuda Asia akan semakin mudah mewujudkan target tersebut andai menang atas Korea Selatan U-17.

2. Formasi Terbaik

Nova tampaknya memainkan formasi 3-4-3 untuk melawan Korea Selatan U-17. Pada praktiknya, dua pemain sayap akan bertugas selayaknya wingback.