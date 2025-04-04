Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daftar Line Up Timnas Indonesia U-17 vs Korea Selatan U-17 di Piala Asia U-17 2025: Garuda Asia Turunkan Kekuatan Terbaik!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 04 April 2025 |21:09 WIB
Daftar Line Up Timnas Indonesia U-17 vs Korea Selatan U-17 di Piala Asia U-17 2025: Garuda Asia Turunkan Kekuatan Terbaik!
Timnas Indonesia U-17 siap hadapi Korea Selatan U-17 di Piala Asia U-17 2025. (Foto: PSSI)
A
A
A

DAFTAR line up Timnas Indonesia U-17 vs Korea Selatan U-17 di Piala Asia U-17 2025 telah diketahui. Pelatih Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto menurunkan formasi terbaiknya demi bisa mencuri tiga poin dari Korea Selatan U-17.

Laga melawan Korea Selatan U-17 pada malam ini, Jumat (4/4/2025) pukul 22.00 WIB, memang begitu penting untuk Garuda Asia –julukan Timnas Indonesia U-17. Sebab laga yang digelar di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Jeddah, Arab Saudi itu merupakan laga perdana Timnas Indonesia di Grup C Piala Asia U-17 2025.

1. Wajib Menang

Kemenangan atas Korea Selatan U-17 akan membuka kans Garuda Asia untuk lolos fase grup semakin terbuka lebar. Pasalnya, Korea Selatan U-17 adalah lawan terkuat Timnas Indonesia di Grup C.

Selain Korea Selatan U-17, Grup C juga berpenghuni tim kuat seperti Yaman dan Afghanistan U-17. Kemenangan atas Korea Selatan U-17 jelas akan menambah rasa percaya diri dan peluang untuk lolos ke babak perempatfinal.

Untuk lolos ke perempatfinal Piala Asia U-17 2025, maka Timnas Indonesia U-17 wajib finis dua besar di Grup C. Nantinya, berada di dua besar tak hanya membuat Pasukan Nova Arianto lolos ke perempatfinal, tetapi juga memberikan Garuda Asia tiket ke Piala Dunia U-17 2025.

Daftar Lengkap 23 Pemain Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Asia U-17 2025
Daftar Lengkap 23 Pemain Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Asia U-17 2025

PSSI pun sudah menargetkan Timnas Indonesia U-17 wajib lolos ke perempatfinal Piala Asia U-17 2025 demi lolos ke Piala Dunia U-17 2025. Jadi, langkah Garuda Asia akan semakin mudah mewujudkan target tersebut andai menang atas Korea Selatan U-17.

2. Formasi Terbaik

Nova tampaknya memainkan formasi 3-4-3 untuk melawan Korea Selatan U-17. Pada praktiknya, dua pemain sayap akan bertugas selayaknya wingback.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/51/3161076/momen_islom_ismoilov_menunjukan_kebesaran_tuhan_setelah_dua_pemain_timnas_uzbekistan_u_17_dikartu_merah_wasit_alieflbwi-pJaC_large.jpg
Kisah Pelatih Timnas Uzbekistan U-17 yang Tunjukkan Kebesaran Allah SWT saat Dicurangi Wasit di Final Piala Asia U-17 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/51/3159438/nova_arianto_bicara_kondisi_terkini_timnas_indonesia_u_17_selama_tc_di_bali-KH9m_large.jpg
Nova Arianto Bicara Kondisi Terkini Timnas Indonesia U-17 Selama TC di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/04/51/3136168/timnas_arab_saudi_u_17-z6J3_large.jpg
Arab Saudi Akan Jadi Tuan Rumah Piala Asia U-17 untuk 3 Edisi Sekaligus, hingga 2028!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/27/51/3134171/syamsir_alam-PtHz_large.jpg
Timnas Indonesia U-17 Lolos Piala Dunia U-17 2025, Syamsir Alam Soroti Sikap Tegas Nova Arianto
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/06/49/1629089/rekor-jumlah-penonton-motogp-indonesia-dari-tahun-ke-tahun-lku.webp
Rekor Jumlah Penonton MotoGP Indonesia dari Tahun ke Tahun
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/03/pembalap_ducati_lenovo_marc_marquez.jpg
Resmi! Marc Marquez Absen di MotoGP Australia dan Malaysia 2025 usai Kecelakaan di Mandalika
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement