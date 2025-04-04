Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Korea Selatan U-17 di Piala Asia U-17 2025 Malam Ini

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 04 April 2025 |20:51 WIB
Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Korea Selatan U-17 di Piala Asia U-17 2025 Malam Ini
Timnas Indonesia U-17 siap hadapi Korea Selatan U-17 di Piala Asia U-17 2025. (Foto: PSSI)
A
A
A

LINK live streaming Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17 vs Korea Selatan U-17 di Piala Asia U-17 2025 dapat Anda saksikan di RCTI+. Laga perdana Timnas Indonesia U-17 di Grup C Piala Asia U-17 2025 itu tepatnya akan dimainkan malam ini, Jumat (4/4/2025) pukul 22.00 WIB.

Secara di atas kertas, Korea Selatan U-17 lebih diunggulkan. Namun, pasukan Nova Arianto optimis dapat memberikan perlawanan, hingga merebut kemenangan dari tim yang sudah dua kali juara Piala Asia U-17 tersebut.

1. Tak Boleh Gentar

Pelatih Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto sendiri mengakui Korea Selatan U-17 adalah lawan terberat di Grup C. Padahal selain Korea Selatan U-17, Timnas Indonesia U-17 juga bersaing dengan Yaman dan Afghanistan di Grup C Piala Asia U-17 2025.

Kendati demikian, Nova tak mau anak buahnya gentar. Nova mau Garuda Asia tetap memiliki mental yang kuat agar bisa melawan Korea Selatan U-17.

“Korea salah satu tim yang kita waspadai ya di grup ini dan saya lihat pemain-pemain Korea cukup baik dari video yang saya lihat. Bagaimana kita menganalisa Korea, mereka jadi salah satu tim terkuat di grup ini,” ujar Nova dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (4/4/2025).

Timnas Indonesia U-17 berlatih jelang Piala Asia U-17 2025 (Foto: PSSI)
Timnas Indonesia U-17 berlatih jelang Piala Asia U-17 2025 (Foto: PSSI)

“Tapi saya berharap pemain punya mental yang kuat dan kita bisa tampil maksimal lawan Korea,” tambahnya.

2. Optimis Menang

Nova Arianto percaya Korea Selatan U-17 juga memiliki perasaan yang sama dengan Timnas Indonesia U-17 jelang laga perdana di Piala Asia U-17 2025. Karena itulah, Nova mau Evandra Florasta dan kawan-kawan bisa memanfaatkan hal tersebut.

 

