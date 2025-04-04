Hasil Timnas Indonesia U-17 vs Korea Selatan U-17: Garuda Asia Tertekan, Skor Masih 0-0

JEDDAH – Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17 vs Korea Selatan masih sama kuat 0-0 hingga babak pertama memasuki menit ke-25. Laga perdana Grup C Piala Asia U-17 2025 tersebut dimainkan di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Jeddah, Arab Saudi pada Jumat (4/4/2025) malam WIB.

Hingga laga memasuki menit ke-25, Korea Selatan U-17 tampil sangat dominan. Setidaknya, 65 persen lebih penguasaan bola dimiliki oleh Korea Selatan U-17.

Tujuh tembakan sudah dilepaskan Korea Selatan, sementara Timnas Indonesia U-17 hanya satu dan itu bukan shot on target. Hanya saja, Garuda Asia sempat mengancam gawang Korea Selatan U-17 via Mierza yang sempat duel 1 vs 1 dengan kiper lawan.

Sayang, Mierza telat melepas tembakan sehingga bola mampu diamankan kiper tim lawan. Skor 0-0 pun tertahan hingga menit 25.

