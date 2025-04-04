Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Indonesia U-17 vs Korea Selatan U-17: Garuda Asia Tertekan, Skor Masih 0-0

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 04 April 2025 |22:33 WIB
Hasil Timnas Indonesia U-17 vs Korea Selatan U-17: Garuda Asia Tertekan, Skor Masih 0-0
Timnas Indonesia U-17 vs Korea Selatan. (Foto: PSSI)
A
A
A

JEDDAH – Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17 vs Korea Selatan masih sama kuat 0-0 hingga babak pertama memasuki menit ke-25. Laga perdana Grup C Piala Asia U-17 2025 tersebut dimainkan di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Jeddah, Arab Saudi pada Jumat (4/4/2025) malam WIB.

Hingga laga memasuki menit ke-25, Korea Selatan U-17 tampil sangat dominan. Setidaknya, 65 persen lebih penguasaan bola dimiliki oleh Korea Selatan U-17.

Tujuh tembakan sudah dilepaskan Korea Selatan, sementara Timnas Indonesia U-17 hanya satu dan itu bukan shot on target. Hanya saja, Garuda Asia sempat mengancam gawang Korea Selatan U-17 via Mierza yang sempat duel 1 vs 1 dengan kiper lawan.

Sayang, Mierza telat melepas tembakan sehingga bola mampu diamankan kiper tim lawan. Skor 0-0 pun tertahan hingga menit 25.

Daftar Lengkap 23 Pemain Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Asia U-17 2025
Daftar Lengkap 23 Pemain Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Asia U-17 2025

Berikut Susunan Pemain:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/51/3161076/momen_islom_ismoilov_menunjukan_kebesaran_tuhan_setelah_dua_pemain_timnas_uzbekistan_u_17_dikartu_merah_wasit_alieflbwi-pJaC_large.jpg
Kisah Pelatih Timnas Uzbekistan U-17 yang Tunjukkan Kebesaran Allah SWT saat Dicurangi Wasit di Final Piala Asia U-17 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/51/3159438/nova_arianto_bicara_kondisi_terkini_timnas_indonesia_u_17_selama_tc_di_bali-KH9m_large.jpg
Nova Arianto Bicara Kondisi Terkini Timnas Indonesia U-17 Selama TC di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/04/51/3136168/timnas_arab_saudi_u_17-z6J3_large.jpg
Arab Saudi Akan Jadi Tuan Rumah Piala Asia U-17 untuk 3 Edisi Sekaligus, hingga 2028!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/27/51/3134171/syamsir_alam-PtHz_large.jpg
Timnas Indonesia U-17 Lolos Piala Dunia U-17 2025, Syamsir Alam Soroti Sikap Tegas Nova Arianto
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/06/51/1629187/tim-bulu-tangkis-indonesia-bungkam-filipina-20-di-kejuaraan-dunia-junior-beregu-2025-oxf.webp
Tim Bulu Tangkis Indonesia Bungkam Filipina 2-0 di Kejuaraan Dunia Junior Beregu 2025Â 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/06/timnas_indonesia_3.jpg
Media Vietnam Puji Kekuatan Timnas Indonesia: Skuad Garuda Hampir Tak Punya Celah
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement