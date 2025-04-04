Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Korea Selatan U-17 di Piala Asia U-17 2025 Malam Ini

Timnas Indonesia U-17 bidik poin atas Timnas Korea Selatan U-17 di Piala Asia U-17 2025. (Foto: PSSI)

LINK live streaming Timnas Indonesia U-17 vs Korea Selatan U-17 di matchday pertama Grup C Piala Asia U-17 2025 dapat klik di sini. Sesuai jadwal, laga Timnas Indonesia U-17 vs Korea Selatan U-17 dilangsungkan di Al Faisal Stadium, Jeddah, Arab Saudi pada Jumat (4/4/2025) pukul 22.00 WIB.

Bek andalan Timnas Indonesia U-17, Mathew Bakker, tidak gentar sekalipun tim yang dihadapi adalah Korea Selatan U-17. Ia menargetkan Timnas Indonesia U-17 meraih clean sheet, termasuk melawan skuad Taeguk Warriors – julukan Timnas Korea Selatan U-17.

1. Mathew Baker Targetkan Timnas Indonesia U-17 Cetak Clean Sheet di Piala Asia U-17 2025

"Saya pribadi ingin menjaga clean sheet. Jika bisa, saya berharap dapat mencetak gol atau berkontribusi terhadap tim kami,” kata Mathew Baker, Okezone mengutip dari laman resmi AFC.

Matthew Baker bidik target tinggi bersama Timnas Indonesia U-17 di Piala Asia U-17 2025. @TimnasIndonesia

Pemain yang menembus Melbourne City FC U-23 di usia 15 tahun ini menargetkan Timnas Indonesia U-17 finis runner-up di klasemen akhir Grup C Piala Asia U-17 2025. Dengan finis runner-up, Timnas Indonesia U-17 tak hanya lolos ke perempatfinal Piala Asia U-17 2025, tapi juga ambil bagian di Piala Dunia U-17 2025.

“Tujuan kami adalah finis di dua besar dan kemudian melihat sejauh mana kami bisa melangkah," lanjut bek yang biasa mengenakan nomor punggung lima ini.

Di Piala Asia U-17 2025, Timnas Indonesia U-17 tergabung di Grup C bersama Korea Selatan, Yaman dan Afghanistan. Setelah menghadapi Korea Selatan malam ini, Timnas Indonesia U-17 menantang Yaman (Senin, 7 April 2025 pukul 22.00 WIB) dan Afghanistan (Jumat, 11 April 2025 pukul 00.15 WIB).