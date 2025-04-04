Tak Hanya Ingin Lolos Fase Grup, Mathew Baker Mau Timnas Indonesia U-17 Melaju Jauh di Piala Asia U-17 2025

JEDDAH - Bintang Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17, Mathew Baker bertekad membantu timnya menang atas Korea Selatan U-17 agar dapat lolos dari fase grup Piala Asia U-17 2025. Sebab kemenangan atas Korea Selatan di laga perdana Grup C nanti malam akan membuka peluang pasukan Nova Arianto itu untuk lolos ke babak perempatfinal.

Perjuangan untuk mencapai target itu akan dimulai saat Timnas Indonesia U-17 melawan Korea Selatan dalam laga perdana Grup C Piala Asia U-17 2025 malam nanti. Pertemuan kedua tim itu akan berlangsung di Stadion Prince Abdullah Al-Faisal, Jeddah, Jumat (4/4/2025) pukul 22.00 WIB.

1. Bicara Target

Jelang melawan Korea Selatan U-17. Mathew Baker mengatakan Timnas Indonesia U-17 sudah sangat siap dan jelas menargetkan kemenangan. Dia pastikan para pemain akan berjuang membawa Timnas Indonesia U-17 sehingga bisa berbicara banyak dalam pesta sepak bola Asia usia muda tersebut.

Bicara target, Baker jelas mau Timnas Indonesia U-17 menang atas Korea Selatan U-17 agar tujuan lolos ke babak perempatfinal via dua tim terbaik di Grup C bisa tercapai. Setelah itu, Baker mau Garuda Asia –julukan Timnas Indonesia U-17– melaju lebih jauh, termasuk hingga ke final dan juara.

"Tujuan kami adalah finis di dua besar dan kemudian melihat sejauh mana kami bisa melangkah," kata Baker dilansir dari laman AFC, Jumat (4/4/2025).

mathew baker foto pssi

2. Siap Maksimal demi Jaga Pertahanan Garuda Asia

Pemain berposisi bek itu akan berusaha mengawal lini pertahanan Timnas Indonesia U-17 agar tidak mudah dibobol lawan. Jadi, dia akan bekerja keras untuk memberikan kontribusi terbaiknya dalam laga setiap laga.

"Saya pribadi ingin menjaga clean sheet dan jika saya bisa, mencetak gol atau berkontribusi terhadap tujuan kami," sambung Baker.