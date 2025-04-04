Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Korea Selatan U-17 di Piala Asia U-17 2025 di RCTI+: Laga Penuh Gengsi, Klik di Sini!

Timnas Indonesia U-17 siap tempur melawan Korea Selatan U-17 di Piala Asia U-17 2025. (Foto: PSSI)

LINK live streaming Timnas Indonesia vs Korea Selatan U-17 di Piala Asia U-17 2025 di RCTI+ bisa klik di sini. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia U-17 akan menantang Korea Selatan U-17 di matchday pertama Grup C Piala Asia U-17 2025 yang digelar di Al Faisal Stadium, Jeddah, Arab Saudi pada Jumat, (4/4/2025) pukul 22.00 WIB.

1. Timnas Indonesia U-17 Lawan Negara Kuat Asia

Laga melawan Timnas Korea Selatan U-17 takkan mudah bagi Timnas Indonesia U-17. Seperti diketahui, Korea Selatan merupakan salah satu kekuatan sepakbola di Asia.

Skuad Timnas Indonesia U-17 di Piala Asia U-17 2025 (Foto: PSSI)

Di Piala Asia U-17 saja, skuad Taeguk Warriors -julukan Timnas Korea Selatan- dua kali menjadi juara. Karena itu, pelatih Timnas Indonesia U-17 Nova Arianto memberi peringatan kepada Putu Panji dan kawan-kawan agar tidak silau dengan nama besar Korea Selatan.

“Saya berharap pemain punya mental yang kuat dan kita bisa tampil maksimal lawan Korea,” kata Nova Arianto.

Nova Arianto paham laga pertama selalu sulit, terlebih laga yang dihadapi adalah Timnas Korea Selatan U-17. Meski begitu, Nova Arianto tetap membidik poin melawan Korea Selatan U-17.

“Korea pasti akan merasa sulit di laga pertama. Itu yang harus kami fokuskan agar bisa mendapatkan poin,” kata Nova Arianto.