Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Korea Selatan U-17 di Piala Asia U-17 2025 di RCTI+: Laga Penuh Gengsi, Klik di Sini!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 04 April 2025 |15:08 WIB
Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Korea Selatan U-17 di Piala Asia U-17 2025 di RCTI+: Laga Penuh Gengsi, Klik di Sini!
Timnas Indonesia U-17 siap tempur melawan Korea Selatan U-17 di Piala Asia U-17 2025. (Foto: PSSI)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Indonesia vs Korea Selatan U-17 di Piala Asia U-17 2025 di RCTI+ bisa klik di sini. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia U-17 akan menantang Korea Selatan U-17 di matchday pertama Grup C Piala Asia U-17 2025 yang digelar di Al Faisal Stadium, Jeddah, Arab Saudi pada Jumat, (4/4/2025) pukul 22.00 WIB.

1. Timnas Indonesia U-17 Lawan Negara Kuat Asia

Laga melawan Timnas Korea Selatan U-17 takkan mudah bagi Timnas Indonesia U-17. Seperti diketahui, Korea Selatan merupakan salah satu kekuatan sepakbola di Asia.

Skuad Timnas Indonesia U-17 di Piala Asia U-17 2025 (Foto: PSSI)
Skuad Timnas Indonesia U-17 di Piala Asia U-17 2025 (Foto: PSSI)

Di Piala Asia U-17 saja, skuad Taeguk Warriors -julukan Timnas Korea Selatan- dua kali menjadi juara. Karena itu, pelatih Timnas Indonesia U-17 Nova Arianto memberi peringatan kepada Putu Panji dan kawan-kawan agar tidak silau dengan nama besar Korea Selatan.

“Saya berharap pemain punya mental yang kuat dan kita bisa tampil maksimal lawan Korea,” kata Nova Arianto.

Nova Arianto paham laga pertama selalu sulit, terlebih laga yang dihadapi adalah Timnas Korea Selatan U-17. Meski begitu, Nova Arianto tetap membidik poin melawan Korea Selatan U-17.

“Korea pasti akan merasa sulit di laga pertama. Itu yang harus kami fokuskan agar bisa mendapatkan poin,” kata Nova Arianto.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/51/3173563/nova_arianto-THGx_large.jpg
Jelang Piala Dunia U-17 2025, Pelatih Timnas Indonesia U-17 Nova Arianto Pamit dari Media Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/51/3172187/timnas_indonesia_u_17-xwYC_large.jpg
Jelang Piala Dunia U-17 2025, Nova Arianto Ungkap Perkembangan Timnas Indonesia U-17
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/51/3169799/timnas_indonesia_u_17-mrCI_large.jpg
Hasil Timnas Indonesia U-17 vs Makedonia Utara U-17 di Laga Uji Coba: Garuda Asia Kalah 0-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/51/3169789/timnas_indonesia_u_17-7lWX_large.jpg
Hasil Babak Pertama Timnas Indonesia U-17 vs Makedonia Utara U-17: Sengit, Garuda Asia Tertinggal 0-1
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/07/11/1629569/timnas-indonesia-vs-arab-saudi-dan-irak-jordi-amat-garuda-harus-siap-1000-persen-vhi.jpg
Timnas Indonesia vs Arab Saudi dan Irak, Jordi Amat: Garuda Harus Siap 1.000 Persen
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/06/Fermin_Aldeguer.jpg
Komentar Berkelas Fermin Aldeguer usai Pepet Rekor Gila Marc Marquez
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement