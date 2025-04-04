Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-17 vs Korea Selatan: Putu Panji Tak Gentar Hadapi Taegeuk Warriors

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 04 April 2025 |14:04 WIB
Timnas Indonesia U-17 vs Korea Selatan: Putu Panji Tak Gentar Hadapi <i>Taegeuk Warriors</i>
Putu Panji mengakui Timnas Korea Selatan U-17 menjadi lawan terkuat di Grup C Piala Asia U-17 2025 (Foto: PSSI)
A
A
A

JEDDAH – Bek Timnas Indonesia U-17, Putu Panji, mengakui Timnas Korea Selatan U-17 menjadi lawan terkuat di Grup C Piala Asia U-17 2025. Namun, ia menegaskan skuad Garuda Asia tidak gentar.

Laga Timnas Indonesia U-17 versus Korea Selatan U-17 di Stadion Prince Abdullah Al-Faisal, Jeddah, Arab Saudi, Jumat (4/4/2025) pukul 22.00 WIB. Duel ini diprediksi akan berlangsung berat bagi Merah Putih, mengingat lawan yang dihadapi merupakan tim kuat.

1. Akui Kekuatan

Timnas Korea Selatan U-17 (Foto: KFA)
Timnas Korea Selatan U-17 (Foto: KFA)

Putu Panji mengakui kekuatan dari tim muda Taegeuk Warriors. Namun bukan berarti situasi tersebut membuat para pemain Timnas Indonesia U-17 merasa tertekan.

“Saya akui Korea adalah lawan yang kuat di fase grup,” kata Putu Panji dalam keterangannya, Jumat (4/4/2025).

“Tapi itu tidak menjadi alasan kami bermain dengan beban dan bermain pantang menyerah,” sambung pemain asal Bali itu.

“Tiga poin besok (malam nanti),” tukas Putu Panji.

 

