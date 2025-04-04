JEDDAH – Bek Timnas Indonesia U-17, Putu Panji, mengakui Timnas Korea Selatan U-17 menjadi lawan terkuat di Grup C Piala Asia U-17 2025. Namun, ia menegaskan skuad Garuda Asia tidak gentar.
Laga Timnas Indonesia U-17 versus Korea Selatan U-17 di Stadion Prince Abdullah Al-Faisal, Jeddah, Arab Saudi, Jumat (4/4/2025) pukul 22.00 WIB. Duel ini diprediksi akan berlangsung berat bagi Merah Putih, mengingat lawan yang dihadapi merupakan tim kuat.
Putu Panji mengakui kekuatan dari tim muda Taegeuk Warriors. Namun bukan berarti situasi tersebut membuat para pemain Timnas Indonesia U-17 merasa tertekan.
“Saya akui Korea adalah lawan yang kuat di fase grup,” kata Putu Panji dalam keterangannya, Jumat (4/4/2025).
“Tapi itu tidak menjadi alasan kami bermain dengan beban dan bermain pantang menyerah,” sambung pemain asal Bali itu.
“Tiga poin besok (malam nanti),” tukas Putu Panji.