HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Bayern Munich vs FC St Pauli di Liga Jerman 2024-2025: Die Roten Menang 3-2

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 29 Maret 2025 |23:29 WIB
Hasil Bayern Munich vs FC St Pauli di Liga Jerman 2024-2025: <i>Die Roten</i> Menang 3-2
Bayern Munich menang 3-2 atas FC St Pauli di Liga Jerman 2024-2025 (Foto: X/@FCBayernEN)
A
A
A

MUNICH – Hasil Bayern Munich vs FC St Pauli di Liga Jerman 2024-2025 sudah diketahui. Laga di Stadion Allianz Arena, Munich, Jerman, Sabtu (29/3/2025) malam WIB, itu berakhir dengan skor 3-2 untuk Die Roten.

Tiga gol kemenangan Bayern dicetak Harry Kane (17’) dan Leroy Sane (53’, 71’). Sementara, dua gol tim tamu dihasilkan Elias Saad (27’) dan Lars Ritzka (90+3’).

Harry Kane mencetak gol di laga Bayern Munich vs FC St Pauli (Foto: Bundesliga)
Harry Kane mencetak gol di laga Bayern Munich vs FC St Pauli (Foto: Bundesliga)

Jalannya Pertandingan

Dominasi ditunjukkan Bayern sejak menit-menit awal. Baru satu menit, mereka sudah mengancam lewat sundulan Leon Goretzka yang masih mampu ditepis Nikola Vasilj.

Menit delapan, Bayern hampir kecolongan ketika Philipp Treu nyaris membuat Jonas Urbig malu. Beruntung, bola bisa ditepisnya. Selang enam menit, sundulan Jackson Irvine menyentuh mistar!

Gol bagi Bayern tiba di menit ke-17. Berawal dari serobotan Jamal Musiala, bola jatuh di kaki Michael Olise. Operannya mampu diselesaikan Kane dengan manis.

Menit 21, Bayern hampir unggul 2-0 andai tendangan Raphael Guerreiro dari jarak dekat tidak melebar! Akan tetapi, skor malah jadi 1-1 di menit 27 saat umpan silang Manolis Saliakas dikonversi Saad.

Bayern mencetak gol kedua di menit ke-29 tetapi langsung dianulir gara-gara Kane offside. Menit ke-36, Siebe van der Heyden menyapu bola sundulan Sane di garis gawang. Setelah itu beberapa peluang didapat tetapi skor 1-1 bertahan hingga rehat.

 

Halaman:
1 2
      
