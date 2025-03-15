Hasil Union Berlin vs Bayern Munich di Bundesliga 2024-2025: Sengit, Laga Berakhir 1-1

BERLIN – Bayern Munich gagal mencuri poin penuh saat bertandang ke markas Union Berlin di pekan ke-26 Bundesliga 2024-2025, pada Sabtu (15/3/2025) malam WIB. Bermain di Stadion An der Alten Forsterei, Berlin, Jerman, tim berjuluk Die Roten itu tepatnya tertahan dengan skor 1-1.

Laga Union vs Bayern sejatinya memang berlangsung sengit. Bahkan bisa dikatakan alot.

Sebab gol pertama baru tercipta di menit 75, yang mana diciptakan oleh winger Bayern, Leroy Sane. Lalu Union Berlin pun langsung membalas di menit 83 via Benedict Hollerbach.

Jalannya Pertandingan

Bayern sejatinya benar-benar mendominasi jalannya laga di kandang Union Berlin tersebut. Setidaknya 80 persen lebih penguasaan bola dimiliki oleh tim asuhan Vincent Kompany tersebut.

Bayern melepaskan 18 tembakan, namun hanya empat yang tepat ke gawang Union Berlin. Sementara tim tuan rumah hanya mencetak 7 tembakan dengan dua saja yang tepat ke gawang.

Union Berlin vs Bayern Munich. (Foto: Bundesliga)

Dari fakta di atas memperlihatkan betapa hebatnya Bayern. Namun, pertahanan Union Berlin berhasil bikin tim tamu frustrasi.

Alhasil, skor 1-1 menjadi hasil akhir dari laga sengit tersebut. Dengan hasil imbang tersebut, Bayern masih nyaman di puncak klasemen dengan 62 poin.