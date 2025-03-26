Presiden Prabowo Turun ke Lapangan, Salami Jay Idzes Dkk Usai Timnas Indonesia Sikat Bahrain 1-0

Presiden RI Prabowo Subianto turun ke lapangan untuk menyalami pemain usai laga Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)

JAKARTA – Presiden RI, Prabowo Subianto, turun ke lapangan untuk menyalami pemain usai laga Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain. Ia mengapresiasi perjuangan Jay Idzes dan kawan-kawan.

Duel Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain itu merupakan matchday ke delapan Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa 25 Maret 2025 malam WIB, itu berakhir 1-0 berkat gol Ole Romeny (24’).

1. Salam

Presiden RI Prabowo Subianto bersama Timnas Indonesia (Foto: Istimewa)

Momen menarik pun terjadi selepas pertandingan. Presiden Prabowo yang menyaksikan langsung ke stadion turun ke lapangan untuk menyalami para pemain Timnas Indonesia.

Terlihat, orang nomor satu di Indonesia itu ditemani oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Menpora RI Dito Ariotedjo. Para pemain Timnas Indonesia pun turut menghampiri Presiden Prabowo ke pinggir lapangan untuk bersalaman dan melakukan swafoto.

Reaksi suporter ketika melihat momen itu pun beragam. Ada yang menyambutnya dengan antusias, ada juga yang menyorakinya.

2. Klasemen

Timnas Indonesia menghuni posisi empat klasemen sementara Grup C dengan sembilan poin, terpaut satu angka dari Timnas Arab Saudi di urutan tiga. Timnas Australia di posisi dua dengan 13 poin dan Timnas Jepang bercokol di puncak dengan 20 poin.