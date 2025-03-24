Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Adu Peringkat FIFA Timnas Indonesia vs Bahrain, bak Bumi dan Langit

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 24 Maret 2025 |16:34 WIB
Adu Peringkat FIFA Timnas Indonesia vs Bahrain, bak Bumi dan Langit
Simak adu peringkat FIFA Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain (Foto: Instagram/@bahrainnt)
A
A
A

ADU peringkat FIFA Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain menarik untuk diulas. Sebab, posisi kedua negara bak bumi dan langit!

Duel Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain akan terjadi di matchday delapan Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa 25 Maret 2025 pukul 20.45 WIB.

1. Peringkat FIFA Timnas Indonesia

timnas indonesia latihan foto andika rachmansyah

Jelang laga, tentu menarik membahas peringkat FIFA kedua kesebelasan. Timnas Indonesia saat ini berada di posisi 127 ranking FIFA saat pembaruan pada 19 Desember 2024.

Skuad Garuda turun dua peringkat gara-gara kehilangan 1,7 poin. Timnas Indonesia mengumpulkan 1.133,41 angka dari sebelumnya 1.135,11 pada penghitungan poin FIFA.

Tentu saja, posisi itu masih bisa berubah saat pembaruan pada April 2025. Sebab, Indonesia kalah 1-5 dari Timnas Australia di matchday tujuh, dan baru akan menghadapi Bahrain.

Jika menang melawan The Reds, maka peringkat Indonesia kemungkinan naik satu anak tangga. Di posisi 126, ada Timnas India yang memiliki 1.133,62 poin.

 

