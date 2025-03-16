Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Timnas Indonesia vs Timnas Australia di Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026: Live di TV Mana?

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 16 Maret 2025 |09:42 WIB
Jadwal Timnas Indonesia vs Timnas Australia di Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026: Live di TV Mana?
Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: Isra Triansyah/Okezone)
A
A
A

JADWAL Timnas Indonesia vs Timnas Australia di Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 akan diulas Okezone. Akan disiarkan di TV mana laga yang akan digelar di Sydney Football Stadium, pada Kamis, 20 Maret 2025 pukul 16.10 WIB ini?

Ya, perjuangan Timnas Indonesia di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan segera berlanjut. Pada matchday ketujuh, Jay Idzes cs akan tandang ke markas Australia.

Susunan pemain Timnas Indonesia vs Timnas China (Foto: PSSI)

1. Optimistis

Jelang laga itu, bintang Timnas Indonesia, Thom Haye, tatap laga dengan penuh optimistis. Dia menegaskan bahwa kemenangan jadi target timnya saat hadapi Australia di Sydney Football Stadium.

“Kami akan bermain di sana (Australia) untuk menang, kami tidak ingin pergi ke Australia hanya untuk meraih hasil imbang, kami ingin menang,” tegas Thom Haye dikutip dari kanal YouTube The Haye Way, Minggu (16/3/2025).

Bukan hanya melawan Australia, Haye juga pastikan siap membantu Timnas Indonesia menang saat menjamu Bahrain. Laga itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada 25 Maret 2025.

“Di kandang, kami juga ingin meraih kemenangan kandang melawan Bahrain. Jadi berapa poin yang bisa diraih? Targetnya adalah 6 poin,” tutur Thom Haye.

 

