HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Berapi-api, Thom Haye: Timnas Indonesia Tandang ke Australia untuk Menang!

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 16 Maret 2025 |08:00 WIB
Berapi-api, Thom Haye: Timnas Indonesia Tandang ke Australia untuk Menang!
Thom Haye kala membela Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@thomhaye)




THOM Haye berapi-api tatap laga Timnas Indonesia vs Timnas Australia dalam matchday ketujuh Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dia menegaskan Timnas Indonesia bertandang ke Australia untuk meraih kemenangan.

Akan tetapi, Thom Haye juga menginginkan Skuad Garuda cerdik dalam membaca situasi pertandingan. Dengan begitu, target yang dipasang bisa dicapai.

Erick Thohir bersama Mees Hilgers dan Thom Haye (Foto: Instagram/@erickthohir)

1. Timnas Indonesia vs Australia

Timnas Indonesia akan bersua dengan Australia di laga ketujuh Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan itu akan digelar di Sydney Football Stadium, Sydney, Australia pada 20 Maret 2025.

Di atas kertas, Timnas Australia unggul secara ranking FIFA. Namun, Timnas Indonesia bukan tidak mungkin bisa membuat kejutan seperti saat mengalahkan Arab Saudi (2-0) pada November 2024.

2. Thom Haye Bidik Kemenangan

Thom Haye menegaskan timnya akan bertandang ke Australia untuk merebut tiga poin. Hal yang sama berlaku untuk pertandingan kandang melawan Bahrain yang digelar lima hari berselang, tepatnya pada 25 Maret 2025.

“Kami akan bermain di sana (Australia) untuk menang, kami tidak ingin pergi ke Australia hanya untuk meraih hasil imbang, kami ingin menang. Di kandang, kami juga ingin meraih kemenangan kandang melawan Bahrain. Jadi berapa poin yang bisa diraih? Targetnya adalah 6 poin,” tegas Thom dikutip dari kanal YouTube The Haye Way, Minggu (16/3/2025).

Meski begitu, Thom mengakui situasi pertandingan tentu akan menentukan hasil. Gelandang Almere City itu menginginkan Timnas Indonesia cerdik dalam membaca situasi pertandingan agar bisa meraih hasil terbaik.

"Tapi kita tidak tahu bagaimana pertandingan berkembang. Terkadang di pertandingan Anda punya perasaan harus berjuang meraih hasil imbang, terkadang kita bisa merasa lebih kuat dan bisa menang,” tutur Thom.

“Tentu kami selalu ingin meraih menang, tapi kita juga harus berusaha membaca arah pertandingan,” tambahnya.

 

