Reaksi Erick Thohir Usai Sofie Imam Resmi Jadi Asisten Pelatih Fisik Timnas Indonesia: Penuhi Standar Tinggi Patrick Kluivert!

JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, bereaksi usai Sofie Imam resmi diumumkan terpilih jadi asisten pelatih Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Diketahui, Sofie Imam mengemban jabatan sebagai asisten pelatih fisik Timnas Indonesia.

Erick Thohir memastikan pihaknya berkomitmen melibatkan pelatih lokal dalam tim kepelatihan Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Hal itu dengan penunjukan Sofie Imam yang akan mendampingi pelatih fisik Skuad Garuda, Quentin Jacoba.

1. Tugas

Sofie Imam akan bertugas membantu meningkatkan kebugaran dan performa para pemain Timnas Indonesia. Pelatih asal Situbondo itu langsung terlibat mempersiapkan Timnas Indonesia menghadapi Australia di dalam fase Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, 20 Maret di Sydney.

Erick Thohir mengatakan bergabungnya Sofie sekaligus transfer ilmu demi meningkatkan kualitas pelatih nasional. Hal itu memang terus pihaknya dorong selagi Timnas Indonesia dihuni tim kepelatihan yang sarat dengan pengalaman.

"Terpilihnya Sofie Imam sesuai kesepakatan dengan coach Patrick dan tim untuk mengikutsertakan pelatih lokal kami yang punya talenta. Terus terang, standar yang mereka minta tinggi,” kata Erick Thohir dalam keterangannya, Sabtu 15 Maret 2025.

“Bangga jika ada pelatih kami yang bisa memenuhinya. Saya berharap ini jadi kesempatan besar pelatih kami yang sudah bagus dan punya pengalaman untuk lebih meningkat kualitasnya," tambahnya.