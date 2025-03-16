Diumumkan Hari Ini, Berikut 8 Calon Asisten Pelatih Lokal Timnas Indonesia yang Sudah Diwawancara Patrick Kluivert

8 calon asisten pelatih lokal Timnas Indonesia yang sudah diwawancara Patrick Kluivert menarik diulas. Sebab, sosok pelatih lokal yang akan gabung skuad kepelatihan Timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert itu akan diumumkan pada hari ini.

Pengumuman pelatih lokal Timnas Indonesia dilakukan karena skuad Garuda juga akan segera berlaga. Tepatnya, Timnas Indonesia akan melawan Australia dan Bahrain dalam lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada 20 dan 25 Maret 2025.

1. 8 Pelatih Lokal

Usai resmi menjabat sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia, Patrick Kluivert terus mencari sosok pelatih lokal yang bisa gabung tim kepelatihannya. Sebelumnya, sudah ada 8 pelatih lokal yang diwawancara olehnya guna menyeleksi sosok yang tepat.

Kedelapan pelatih itu adalah Kurniawan Dwi Yulianto, Eko Purdjianto, Bima Sakti, Zulkifli Syukur, Firmansyah, Widodo Cahyono Putro, M Ridwan, dan Uston Nawawi.

Sejauh ini, PSSI pun sudah umumkan 1 nama pelatih lokal yang gabung tim kepelatihan Timnas Indonesia. Dia adalah Sofie Imam.

Sofie Imam sendiri akan jadi asisten pelatih fisik. Dia akan bekerja sama dengan pelatih fisik Timnas Indonesia, Quentin Jacoba.