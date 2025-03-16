Media Malaysia Sombong Dapatkan Eks Rekan Setim Denzel Dumfries, Sekaligus Sindir Indonesia?

Hector Hevel (5) pernah satu tim dengan Denzem Dumfries di Timnas Belanda U-20. (Foto: X/@OnefootballM)

MEDIA Malaysia, Palatao Bola, sombong setelah mendapatkan mantan rekan setim Denzel Dumfries di Timnas Belanda U-20, Hector Hevel. Palatao Bola mengatakan Hector Hevel bahagia bisa membela Timnas Malaysia.

1. Diduga Sindir Indonesia

Bahkan dalam unggahan terbarunya, Palatao Bola diduga menyindir Indonesia karena menyebut eks rekan Hector Hevel di Timnas Belanda U-20, Denzel Dumfries, menunggu beberapa tahun untuk mendapat kesempatan membela Timnas Belanda senior. Pemain yang kini membela Inter Milan itu disebut Palatao Bola rela bersabar dan menolak pinangan negara kecil lain.

Media Malaysia bangga Hector Hevel perkuat Timnas Malaysia

Tidak diketahui secara pasti siapa negara kecil yang dimaksud Palatao Bola. Namun, Denzel Dumfries diketahui memiliki darah Suriname-Belanda. Suriname sendiri memiliki ikatan dengan Indonesia, mengingat pada 1800-an ada banyak masyarakat Jawa yang diberangkatkan ke Suriname.

“Hector Hevel bahagia ketika tahu memiliki darah Malaysia. Ia tak sabar membela Timnas Malaysia dan membantu revolusi yang dipimpin Tunku Ismail,” tulis Palatao Bola.

“Mantan rekan setimnya, Denzel Dumfries, juga menunggu beberapa tahun untuk membela Timnas Belanda. Ia tidak termakan rayuan negara kecil lain,” sambung Palatao Bola.

Lantas, bermain di klub apa Hector Hevel saat ini? Hector Hevel saat ini hanya membela klub Liga 2 Portugal, Portimonense.