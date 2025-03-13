4 Mantan Pemain Timnas Belanda yang Masuk Staf Pelatih Timnas Indonesia, Nomor 1 Punya Darah Keturunan Tanah Air

Berikut empat mantan pemain Timnas Belanda yang jadi pelatih Timnas Indonesia termasuk Patrick Kluivert (Foto: UEFA)

BERIKUT empat mantan pemain Timnas Belanda yang masuk staf pelatih Timnas Indonesia. Salah satunya punya darah keturunan Tanah Air.

PSSI telah merilis daftar lengkap staf pelatih Timnas Indonesia. Patrick Kluivert akan jadi pelatih kepala yang dibantu oleh tiga asisten serta tujuh staf kepelatihan.

Beberapa di antaranya adalah mantan pemain Timnas Belanda, termasuk Kluivert sendiri. Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

4. Patrick Kluivert

Gaya Patrick Kluivert saat melatih (Foto: Instagram/@patrickkluivert9)

Pria satu ini merupakan langganan Timnas Belanda semasa aktif dahulu. Kluivert total memiliki 79 penampilan dengan koleksi 40 gol dan tujuh assist dari 1994-2004.

Ayah dari Justin Kluivert ini menjadi salah satu top skor sepanjang masa De Oranje. Ia hanya kalah dari Robin van Persie (50 gol), Memphis Depay (46 gol), dan Klaas-Jan Huntelaar (42 gol).

3. Regi Blinker

Sosok satu ini cukup asing di telinga penggemar sepakbola Indonesia. Blinker memang lebih banyak berkarier di klub-klub semenjana seperti Sparta Rotterdam dan paling bagus adalah Feyenoord serta Celtic.

Kendati begitu, pria berusia 55 tahun ini pernah tiga kali tampil untuk Timnas Belanda. Debut Blinker terjadi pada 29 Maret 1993 di bawah asuhan Dick Advocaat.