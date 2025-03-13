Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Profil Regi Blinker, Eks Timnas Belanda yang Diduga Jadi Direktur Teknik PSSI

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 13 Maret 2025 |10:55 WIB
Profil Regi Blinker, Eks Timnas Belanda yang Diduga Jadi Direktur Teknik PSSI
Regi Blinker calon Direktur Teknik PSSI. (Foto: Instagram/@regiblinker)
A
A
A

PROFIL Regi Blinker, mantan pemain Timnas Belanda yang digadang-gadang menjadi Direktur Teknik PSSI akan diulas Okezone. Di stories Instagram-nya @regiblinker, Regi Blinker dalam perjalanan menuju Indonesia.

“Waktunya untuk Indonesia,” tulis Regi Blinker, sambil menunjukan foto berada di dalam pesawat bersama empat orang lainnya.

Regi Blinker (paling depan) dalam perjalanan ke Indonesia. (Foto: Instagram/@regiblinker)
Regi Blinker (paling depan) dalam perjalanan ke Indonesia. (Foto: Instagram/@regiblinker)

Dari empat orang yang berfoto bersama Regi Blinker, tiga di antaranya sudah diketahui identitasnya. Mereka ialah Chesley ten Oever, Bram Verbruggen dan Frank van Kempem. Chesley ten Oever akan menjabat sebagai performance specialist di Timnas Indonesia.

Sementara Bram Verbruggen akan menduduki posisi team developer di Timnas Indonesia. Bagaimana dengan Frank van Kempem? Seperti yang sudah dibocorkan beberapa media Bellanda, Frank van Kempen akan menduduki posisi asisten pelatih Timnas Indonesia U-23.

1. Punya Karier Mentereng sebagai Pemain

Regi Blinker memiliki karier mentereng sebagai pemain sepakbola. Ia memulai karier sepakbolanya bersama Feyenoord Rotterdam di usia 17 tahun pada 1986.

Tak tanggung-tanggung, pria yang dulunya aktif berperan sebagai winger kiri ini 10 tahun membela Feyenoord Rotterdam. Dalam rentang tersebut, Regi Blinker mengoleksi 58 gol dan empat assist dari 305 penampilan.

Berkat bantuan Regi Blinker, Feyenoord Rotterdam memenangkan satu trofi Eredivisie dan lima gelar KNVB Cup. Berkat performa impresifnya bersama Feyenoord Rotterdam, Regi Blinker sempat tiga kali membela Timnas Belanda senior dalam rentang 1993-1994.

 

