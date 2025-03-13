Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Patrick Kluivert Bahagia, Mantan Pemain Timnas Belanda Gabung Timnas Indonesia Lagi Setelah Gerald Vanenburg dan Denny Landzaat

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 13 Maret 2025 |10:22 WIB
Patrick Kluivert Bahagia, Mantan Pemain Timnas Belanda Gabung Timnas Indonesia Lagi Setelah Gerald Vanenburg dan Denny Landzaat
Regi Blinker (depan) calon Direktur Teknik PSSI? (Foto: Instagram/@regiblinker)
A
A
A

PELATIH Timnas Indonesia, Patrick Kluivert dijamin bahagia. Sebab, disinyalir ada mantan pemain Timnas Belanda yang segera gabung Timnas Indonesia setelah Gerald Vanenburg dan Denny Landzaat. Nama yang dimaksud adalah pemegang tiga caps bersama Timnas Belanda, Regi Blinker.

1. Lima Orang dalam Perjalanan ke Indonesia

Mengutip dari akun Instagram @nusantara.ballers, ada lima orang yang dalam perjalanan menuju ke Indonesia. Empat dari lima orang itu sudah diketahui dentitasnya.

Regi Blinker bersama staf pelatih Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@nusantara.ballers)
Regi Blinker bersama staf pelatih Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@nusantara.ballers)

Sebanyak empat orang yang dimaksud adalah Chesley ten Oever, Regi Blinker, Bram Verbruggen dan Frank van Kempem. Seperti yang sudah diboorkan media Belanda, Frank van Kempen akan menjabat sebagai asisten pelatih Timnas Indonesia U-23. Ia akan membantu kinerja dari pelatih Timnas Indonesia U-23, Gerald Vanenburg.

Sementara Chelsey ten Oever, diprediksi akan menjabat performance specialist di Timnas Indonesia. Ia bertugas meningkatkan, menganalisis dan mengoptimalkan kinerja individu maupun tim secara keseluruhan.

Nama ketiga adalah Bram Verbruggen. Di bio Instagram-nya @bramverbruggen1, ia menyebut dirinya sebagai team developer di Timnas Indonesia.

2. Regi Blinker Jadi Direktur Teknik PSSI?

Bagaimana dengan Regi Blinker? Mengutip dari transfermarkt, Regi Blinker tidak memiliki pengalaman sebagai pelatih. Sewaktu aktif sebagai pemain, Regi Blinker pernah tiga kali membela Timnas Belanda senior dan membantu Feyenoord Rotterdam juara Eredivisie 1992-1993.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
