HOME BOLA LIGA CHAMPION

3 Klub Calon Juara Liga Champions 2024-2025 Memasuki Perempatfinal, Nomor 1 si Penguasa Eropa!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 13 Maret 2025 |17:02 WIB
3 Klub Calon Juara Liga Champions 2024-2025 Memasuki Perempatfinal, Nomor 1 si Penguasa Eropa!
Berikut tiga calon juara Liga Champions 2024-2025 memasuki perempatfinal (Foto: UEFA)
A
A
A

BERIKUT tiga calon juara Liga Champions 2024-2025 memasuki perempatfinal. Salah satunya adalah sang juara bertahan Real Madrid!

Pertandingan Liga Champions 2024-2025 dapat disaksikan langsung secara streaming di beIN Sports via Vision+ dengan klik di sini.

Jadwal Lengkap Perempatfinal Liga Champions 2024-2025

Liga Champions 2024-2025 sudah memasuki fase perempatfinal. Delapan klub akan bersaing di babak ini yaitu Real Madrid, Bayern Munich, Aston Villa, Arsenal, Barcelona, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain (PSG), dan Inter Milan.

Jalur menuju final sudah diketahui karena UEFA mengundi berbarengan dengan 16 besar pada akhir Februari 2025. Lantas, siapa saja tiga klub calon juara? Simak ulasan berikut ini.

3 Klub Calon Juara Liga Champions 2024-2025 Memasuki Perempatfinal

3. Bayern Munich

Bayer Leverkusen vs Bayern Munich. (Foto: UEFA)

Klub satu ini akan menghadapi Inter Milan di babak perempatfinal. Jika lolos, maka mereka akan menghadapi pemenang antara Barcelona vs Borussia Dortmund di babak empat besar.

Di atas kertas, Bayern lebih diunggulkan ketimbang Inter. Apalagi, Die Roten tengah menggila di kompetisi domestik. Jangan lupa, wakil Jerman ini adalah salah satu pemilik trofi terbanyak di Liga Champions dengan enam kali juara.

2. Barcelona

Barcelona vs Benfica. (Foto: UEFA)

Melihat jalurnya, klub ini lebih diunggulkan untuk menjadi juara. Barcelona akan berjumpa dengan Dortmund di babak perempatfinal, lalu bersua pemenang antara Bayern Munich atau Inter Milan.

Kiprah anak asuh Hansi Flick tengah menggila di kompetisi domestik. Penampilan apik itu juga mampu dibawa Barcelona ke Liga Champions. Mereka adalah kandidat ideal untuk jadi juara.

 

Halaman:
1 2
      
