Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Kronologi Gol Penalti Julian Alvarez ke Gawang Real Madrid di 16 Besar Liga Champions 2024-2025 Dianulir Wasit

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 13 Maret 2025 |15:10 WIB
Kronologi Gol Penalti Julian Alvarez ke Gawang Real Madrid di 16 Besar Liga Champions 2024-2025 Dianulir Wasit
Penalti Julian Alvarez dianulir wasit pada laga Altetico Madrid vs Real Madrid di 16 besar Liga Champions 2024-2025 (Foto: UEFA)
A
A
A

KRONOLOGI gol penalti Julian Alvarez ke gawang Real Madrid di 16 besar Liga Champions 2024-2025 dianulir wasit akan dibahas Okezone. Sebab, hal itu jadi kontroversi!

Pertandingan Liga Champions 2024-2025 dapat disaksikan langsung secara streaming di beIN Sports via Vision+ dengan klik di sini.

1. Adu Penalti

Momen Julian Alvarez melakukan dua kali sentuhan saat mengeksekusi penalti @adamjoseph___

Leg II 16 besar Liga Champions 2024-2025 antara Atletico Madrid vs Real Madrid itu digelar di Stadion Metropolitano, Madrid, Kamis (13/3/2025) dini hari WIB. Skor berakhir 1-0 untuk Los Rojiblancos.

Gol tunggal Conor Gallagher di menit pertama membuat agregat imbang 2-2. Kedudukan itu bertahan hingga 90 menit dan 2x15 menit extra time sehingga pemenang harus ditentukan via adu penalti, di mana Madrid unggul 4-2.

2. Anulir

Kontroversi terjadi pada penalti kedua yang dieksekusi oleh Alvarez. Awalnya, penyerang asal Argentina itu mampu menjalankan tugasnya dengan baik karena bola bersarang di gawang.

Namun, wasit Szymon Marciniak menganulirnya usai mendapat bisikan dari VAR. Menurut tinjauan ulang, Alvarez, yang sempat terpeleset, menyentuh bola dua kali dengan kedua kakinya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/261/3144966/psg_juara_liga_champions_2024_2025-DZP8_large.jpg
Daftar Top Klub Dunia yang Raih 1 Trofi Liga Champions, PSG Jadi yang Paling Baru!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/261/3144139/luis_enrique-j086_large.jpg
Kisah Luis Enrique, Pelatih PSG yang Ternyata Seorang Pembelot Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/261/3143991/achraf_hakimi-jpwl_large.jpg
Kisah Haru Perjuangan Achraf Hakimi, Pemain yang Dibuang Inter Milan Kini Juara Liga Champions 2024-2025 Bersama PSG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/01/261/3143767/erick_thohir-uFqd_large.jpg
Nobar Final Liga Champions 2024-2025, Erick Thohir Diskusi Taktik dengan Patrick Kluivert
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/17/11/1656825/sea-games-makin-seru-ini-jadwal-futsal-indonesia-dan-sepak-bola-putri-di-vision-lyi.webp
SEA Games Makin Seru, Ini Jadwal Futsal Indonesia dan Sepak Bola Putri di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/17/tito_hendra_sapta.jpg
Pesilat Tito Hendra Septa Kurnia Persembahkan Emas ke-68 untuk Indonesia di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement