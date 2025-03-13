Kronologi Gol Penalti Julian Alvarez ke Gawang Real Madrid di 16 Besar Liga Champions 2024-2025 Dianulir Wasit

KRONOLOGI gol penalti Julian Alvarez ke gawang Real Madrid di 16 besar Liga Champions 2024-2025 dianulir wasit akan dibahas Okezone. Sebab, hal itu jadi kontroversi!

1. Adu Penalti

Leg II 16 besar Liga Champions 2024-2025 antara Atletico Madrid vs Real Madrid itu digelar di Stadion Metropolitano, Madrid, Kamis (13/3/2025) dini hari WIB. Skor berakhir 1-0 untuk Los Rojiblancos.

Gol tunggal Conor Gallagher di menit pertama membuat agregat imbang 2-2. Kedudukan itu bertahan hingga 90 menit dan 2x15 menit extra time sehingga pemenang harus ditentukan via adu penalti, di mana Madrid unggul 4-2.

2. Anulir

Kontroversi terjadi pada penalti kedua yang dieksekusi oleh Alvarez. Awalnya, penyerang asal Argentina itu mampu menjalankan tugasnya dengan baik karena bola bersarang di gawang.

Namun, wasit Szymon Marciniak menganulirnya usai mendapat bisikan dari VAR. Menurut tinjauan ulang, Alvarez, yang sempat terpeleset, menyentuh bola dua kali dengan kedua kakinya.