Penyebab Gol Penalti Julian Alvarez Dianulir Wasit saat Hadapi Real Madrid di 16 Besar Liga Champions 2024-2025

PENYEBAB gol penalti Julian Alvarez dianulir saat menghadapi Real Madrid di leg II 16 besar Liga Champons 2024-2025 akan diulas Okezone. Atletico Madrid menjamu Real Madrid di leg II 16 besar Liga Champions 2024-2025 yang dilangsungkan di Estadio Wanda Metropolitano, Kamis (13/3/2025) dini hari WIB.

Laga belum genap satu menit, Los Colchoneros -julukan Atletico Madrid- sudah unggul 1-0 via gol Conor Gallagher, memanfaatkan assist Rodrigo De Paul. Skor 1-0 untuk keunggulan Atletico Madrid bertahan hingga 90 menit waktu normal berakhir.

Conor Gallagher bikin Atletico Madrid unggul 1-0 atas Real Madrid. (Foto: X/@atletienglish)

1. Pemenang Ditentukan Lewat Drama Adu Penalti

Berhubung agregat sama kuat 2-2, laga dilanjutkan ke babak tambahan 2x15 menit. Skor ternyata tidak berubah di babak tambahan sehingga laga dilanjutkan ke adu tendangan penalti.

Di babak ini, empat dari lima eksekutor penalti Real Madrid berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Gol-gol Real Madrid di adu tendangan penalti dicetak Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Federico Valverde dan Antono Rudiger.

Sementara Atletico Madrid, dari empat eksekutor hanya dua di antaranya yang dapat membobol gawang Thibaut Courtouis. Dua pemain yang berhasil menjalankan tugasnya adalah Alexander Sorloth dan Angel Correa.

2. Julian Alvarez 2 Kali Menyentuh Bola

Untuk pemain Atletico Madrid yang gagal mengeksekusi penalti adalah Julian Alvarez dan Marcos Llorente. Julian Alvarez sejatinya berhasil membobol gawang Thibaut Courtois.