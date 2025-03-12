Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang di Liga 1 2024-2025: Dramatis, Septian David Maulana Selamatkan Laskar Mahesa Jenar dari Kekalahan!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 12 Maret 2025 |23:00 WIB
Hasil Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang di Liga 1 2024-2025: Dramatis, Septian David Maulana Selamatkan Laskar Mahesa Jenar dari Kekalahan!
Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang. (Foto: PSIS Semarang)
A
A
A

HASIL Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang di Liga 1 2024-2025 akan diulas Okezone. Laskar Mahesa Jenar -julukan PSIS Semarang- tahan imbang tuan rumah 1-1.

Laga Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang dimainkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu (12/3/2025), pukul 20.30 WIB. Septian David Maulana jadi pahlawan karena golnya pada menit ke-90+4 bawa PSIS Semarang terselamatkan dari kekalahan.

Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persebaya Surabaya yang tampil dihadapan publik sendiri bermain cukup agresif. Gempuran demi gempuran terus mereka lancarkan ke pertahanan PSIS Semarang.

PSIS Semarang bukan tanpa ancaman. Tim arahan Gilbert Agius itu mendapat peluang di menit ke-26 lewat tendangan Rahmat Syawal yang masih bisa diamankan Ernando Ari.

Setelah itu, Persebaya Surabaya kembali mengambil alih permainan. Tim berjuluk Bajul Ijo itu menciptakan peluang di menit ke-33 lewat tendangan Flavio Silva yang masih belum menjebol gawang PSIS Semarang.

Hingga akhirnya, Persebaya Surabaya sukses membuka keran golnya di penghujung babak pertama lewat gol Francisco Rivera. Alhasil, Bajul Ijo unggul 1-0 untuk sementara atas PSIS Semarang.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/16/51/1656525/indonesia-tembus-60-emas-di-sea-games-2025-menembak-catur-dan-angkat-besi-tampil-moncer-qgv.webp
Indonesia Tembus 60 Emas di SEA Games 2025: Menembak, Catur, dan Angkat Besi Tampil Moncer
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/16/rahmat_erwin_abdullah_merebut_emas_angkat_besi_kel.jpg
Rahmat Erwin Abdullah Sabet Emas Angkat Besi 88 Kg, Persembahan Spesial untuk Sang Buah Hati
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement