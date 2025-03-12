Hasil Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang di Liga 1 2024-2025: Dramatis, Septian David Maulana Selamatkan Laskar Mahesa Jenar dari Kekalahan!

HASIL Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang di Liga 1 2024-2025 akan diulas Okezone. Laskar Mahesa Jenar -julukan PSIS Semarang- tahan imbang tuan rumah 1-1.

Laga Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang dimainkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu (12/3/2025), pukul 20.30 WIB. Septian David Maulana jadi pahlawan karena golnya pada menit ke-90+4 bawa PSIS Semarang terselamatkan dari kekalahan.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persebaya Surabaya yang tampil dihadapan publik sendiri bermain cukup agresif. Gempuran demi gempuran terus mereka lancarkan ke pertahanan PSIS Semarang.

PSIS Semarang bukan tanpa ancaman. Tim arahan Gilbert Agius itu mendapat peluang di menit ke-26 lewat tendangan Rahmat Syawal yang masih bisa diamankan Ernando Ari.

Setelah itu, Persebaya Surabaya kembali mengambil alih permainan. Tim berjuluk Bajul Ijo itu menciptakan peluang di menit ke-33 lewat tendangan Flavio Silva yang masih belum menjebol gawang PSIS Semarang.

Hingga akhirnya, Persebaya Surabaya sukses membuka keran golnya di penghujung babak pertama lewat gol Francisco Rivera. Alhasil, Bajul Ijo unggul 1-0 untuk sementara atas PSIS Semarang.