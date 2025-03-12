Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Malut United vs Persita Tangerang di Liga 1 2024-2025: Laskar Kie Raha Menang Tipis 2-1!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 12 Maret 2025 |22:01 WIB
Hasil Malut United vs Persita Tangerang di Liga 1 2024-2025: Laskar Kie Raha Menang Tipis 2-1!
Laga Malut United vs Persita Tangerang. (Foto: Malut United)
A
A
A

HASIL Malut United vs Persita Tangerang di Liga 1 2024-2025 akan diulas Okezone. Laskar Kie Raha -julukan Malut United- sukses meraih kemenangan dengan skor tipis 2-1.

Laga Malut United vs Persita Tangerang digelar di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Rabu (12/3/2025) pukul 19.30 WIB. Gol Malut United dicetak oleh Firman Ramadhan (11’) dan Rifal Lastori (75’).

malut united vs persita tangerang foto malut united

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua kesebelasan langsung tancap gas sejak menit awal. Malut United yang bermain di hadapan publiknya sendiri berhasil membuka keran gollnya di menit 11 lewat Firman Ramadhan.

Tapi, Persita Tangerang langsung membalasnya dua menit berselang lewat gol Ahmad Nur Hardianto. Pertandingan pun berjalan sengit setelah itu.

Meski demikian, serangan yang dilancarkan kedua tim masih terlalu polos. Alhasil, belum ada tambahan gol yang tercipta hingga laga memasuki menit ke-35.

Pada akhirnya, tidak ada tambahan gol yang tercipta sampai peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama dibunyikan. Kedua tim masih bermian imbang 1-1.

 

Halaman:
1 2
      
