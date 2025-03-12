Reaksi Santai Gustavo Franca soal Persib Bandung yang Beda 8 Poin dengan Dewa United di Klasemen Liga 1 2024-2025

REAKSI santai diberikan bek asing Persib Bandung, Gustavo Franca. Dia ogah pikirkan kondisi Persib Bandung yang beda 8 poin saat ini dengan Dewa United di papan klasemen sementara Liga 1 2024-2025.

Bek asal Brasil ini memilih untuk fokus membela Persib Bandung. Diharapkan, Persib bisa memenangkan tujuh pertandingan sisa di musim ini.

“Kami tidak melihat ke papan klasemen, kami hanya melihat tim sendiri dan kami harus memenangkan semua pertandingan,” ujar Franca, Rabu (12/3/2025).

“Jika kami bisa melakukan tugas kami, kami tidak perlu menyita perhatian kepada tim lain. Itu fokusnya, fokus ke Persib,” tegasnya.

1. Tidak Mudah

Pemain bernomor punggung 4 ini memastikan tidak mudah bagi Persib Bandung untuk bisa mewujudkan hal itu. Terbukti, timnya mengalami kesulitan saat melawan Semen Padang di laga sebelumnya.

Bahkan di babak pertama, Persib Bandung harus kecolongan lebih dulu melalui gol Bruno Gomes lewat titik penalti. Padahal, Semen Padang kehilangan 8 pemain dan hanya memainkan 4 pemain asing.

“Pertandingan yang sangat sulit karena tidak mudah untuk datang ke sana (Stadion GOR H Agus Salim Padang). Lapangannya terlalu berat dan cuacanya juga sangat-sangat panas,” ucap Franca.

“Memang kami di laga ini seharusnya melakukan yang lebih baik pada babak pertama, tapi kami juga harus melihat apa yang tim lawan lakukan. Mereka berjuang begitu keras,” lanjutnya.