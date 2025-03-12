Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Reaksi Santai Gustavo Franca soal Persib Bandung yang Beda 8 Poin dengan Dewa United di Klasemen Liga 1 2024-2025

Miftahul Ghani , Jurnalis-Rabu, 12 Maret 2025 |15:55 WIB
Reaksi Santai Gustavo Franca soal Persib Bandung yang Beda 8 Poin dengan Dewa United di Klasemen Liga 1 2024-2025
Gustavo Franca kala membela Persib Bandung. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

REAKSI santai diberikan bek asing Persib Bandung, Gustavo Franca. Dia ogah pikirkan kondisi Persib Bandung yang beda 8 poin saat ini dengan Dewa United di papan klasemen sementara Liga 1 2024-2025.

Bek asal Brasil ini memilih untuk fokus membela Persib Bandung. Diharapkan, Persib bisa memenangkan tujuh pertandingan sisa di musim ini.

Persib Bandung vs Persik Kediri. (Foto: Instagram/persib)

“Kami tidak melihat ke papan klasemen, kami hanya melihat tim sendiri dan kami harus memenangkan semua pertandingan,” ujar Franca, Rabu (12/3/2025).

“Jika kami bisa melakukan tugas kami, kami tidak perlu menyita perhatian kepada tim lain. Itu fokusnya, fokus ke Persib,” tegasnya.

1. Tidak Mudah

Pemain bernomor punggung 4 ini memastikan tidak mudah bagi Persib Bandung untuk bisa mewujudkan hal itu. Terbukti, timnya mengalami kesulitan saat melawan Semen Padang di laga sebelumnya.

Bahkan di babak pertama, Persib Bandung harus kecolongan lebih dulu melalui gol Bruno Gomes lewat titik penalti. Padahal, Semen Padang kehilangan 8 pemain dan hanya memainkan 4 pemain asing.

“Pertandingan yang sangat sulit karena tidak mudah untuk datang ke sana (Stadion GOR H Agus Salim Padang). Lapangannya terlalu berat dan cuacanya juga sangat-sangat panas,” ucap Franca.

“Memang kami di laga ini seharusnya melakukan yang lebih baik pada babak pertama, tapi kami juga harus melihat apa yang tim lawan lakukan. Mereka berjuang begitu keras,” lanjutnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/15/51/1656229/start-mulus--trengginas-timnas-futsal-indonesia-pesta-gol-51-kontra-myanmar-di-sea-games-2025-het.webp
Start Mulus & Trengginas! Timnas Futsal Indonesia Pesta Gol 5-1 Kontra Myanmar di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/16/as_roma_menang_tipis_1_0_atas_como_pada_giornata_k.jpg
Hasil AS Roma vs Como: Menang Tipis, Sang Serigala Jaga Peluang Scudetto
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement