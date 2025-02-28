Advertisement
Okezone.com
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Juarai Liga 2 2024-2025, Pelatih PSIM Yogyakarta: Sudah Suratan Takdir, Patut Disyukuri

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 28 Februari 2025 |04:00 WIB
Juarai Liga 2 2024-2025, Pelatih PSIM Yogyakarta: Sudah Suratan Takdir, Patut Disyukuri
PSIM Yogyakarta juara Liga 2 2024-2025. (Foto: Instagram/psimjogja_official)
A
A
A

SOLO - Pelatih PSIM Yogyakarta, Erwan Hendarwanto senang bukan main pasukannya berhasil menjuarai Liga 2 2024-2025. Menurut Erwan, gelar juara itu sudah menjadi suratan takdir yang patut disyukuri oleh PSIM Yogyakarta.

PSIM Yogyakarta sukses menjadi juara usai mengalahkan Bhayangkara Presisi FC 2-1 di partai final Liga 2 2024-2025. Pertandingan itu digelar di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah pada Rabu (26/2/2025) sore WIB.

Dua gol untuk Laskar Mataram -julukan PSIM Yogyakarta- dicatat oleh Rafael Rafinha (9'), dan Roken Tampubolon (95'). Sementara, Bhayangkara FC membalas satu gol via Felipe Ryan (71').

1. Bersyukur Juara Liga 2 2024-2025

psim yogyakarta vs bhayangkara fc hujan foto PSIM
psim yogyakarta vs bhayangkara fc hujan foto PSIM

Usai pertandingan, Erwan mengatakan bersyukur bisa membawa PSIM Yogyakarta sejauh ini. Apalagi, Laskar Mataram akhirnya promosi ke kasta teratas dan menyudahi puasa gelar.

"Yang pertama tentu syukur Alhamdulillah, tugas kita semua meloloskan PSIM ke Liga 1, bonus juara juga kita dapatkan," kata Erwan kepada awak media, termasuk Okezone, di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah pada Jumat (28/2/2025).

"Sekali lagi, bahwa ini sudah suratan takdir. Kebetulan saja saya ada di sini. Ini rezeki dari Gusti Allah yang harus kita syukuri," sambungnya.

 

