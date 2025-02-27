FC Dallas Optimis Maarten Paes Bakal Menggila di MLS 2025

DALLAS – Kiper Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Maarten Paes diyakini bakal menggila di MLS 2025. Prediksi itu disampaikan langsung oleh Manajer Konten Digital FC Dallas, Garret Melcer.

1. Musim Lalu Tampil Gacor

Maarten Paes berhasil bersinar bersama FC Dallas pada Liga Amerika Serikat (MLS) 2024. Meski klub tak memenangkan gelar, Maarten tercatat sebagai penjaga gawang terbaik.

Kiper berusia 26 tahun itu berhasil mencatatkan 118 penyelamatan, jumlah tertinggi dalam satu musim sejak bergabung dengan FC Dallas. Dia juga sukses mencatat lima cleansheet atau nirbobol pada musim lalu.

Pada kurun 15 Mei - 18 Juni 2024, Maarten juga mencatat jumlah penyelamatan tertinggi dengan lima atau enam penyelamatan dalam enam laga beruntun. Performa apik ini membawa Maarten memenangkan gelar best saves atau penyelamatan terbaik di MLS 2024.

Garret Melcer berpendapat, Maarten bisa mengulang pencapaian manisnya pada musim 2025. Dia mengatakan, gaya bermain FC Dallas yang ofensif akan membuatnya menjadi tembok terakhir bagi tim. Saat itulah, Maarten bisa unjuk kemampuan.

"Maarten Paes adalah salah satu penjaga gawang terbaik di MLS dan kami berharap FC Dallas akan bermain dengan gaya yang sangat menyerang," kata Garret dikutip dari laman resmi FC Dallas, Kamis (27/2/2025).

"Bagi saya, itu berarti ada kemungkinan besar tim (lawan) tersebut akan melepaskan sejumlah tembakan dan, karena ia hebat, Paes diharapkan akan mampu menyelamatkan banyak dari tembakan tersebut," tambahnya.