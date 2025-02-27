Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

FC Dallas Optimis Maarten Paes Bakal Menggila di MLS 2025

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 27 Februari 2025 |02:00 WIB
FC Dallas Optimis Maarten Paes Bakal Menggila di MLS 2025
Kiper FC Dallas, Maarten Paes. (Foto: Instagram/maartenpaes)
A
A
A

DALLAS – Kiper Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Maarten Paes diyakini bakal menggila di MLS 2025. Prediksi itu disampaikan langsung oleh Manajer Konten Digital FC Dallas, Garret Melcer.

1. Musim Lalu Tampil Gacor

Maarten Paes berhasil bersinar bersama FC Dallas pada Liga Amerika Serikat (MLS) 2024. Meski klub tak memenangkan gelar, Maarten tercatat sebagai penjaga gawang terbaik.

Kiper berusia 26 tahun itu berhasil mencatatkan 118 penyelamatan, jumlah tertinggi dalam satu musim sejak bergabung dengan FC Dallas. Dia juga sukses mencatat lima cleansheet atau nirbobol pada musim lalu.

Pada kurun 15 Mei - 18 Juni 2024, Maarten juga mencatat jumlah penyelamatan tertinggi dengan lima atau enam penyelamatan dalam enam laga beruntun. Performa apik ini membawa Maarten memenangkan gelar best saves atau penyelamatan terbaik di MLS 2024.

Maarten Paes jagokan Timnas Indonesia juara Piala Dunia 2026

Garret Melcer berpendapat, Maarten bisa mengulang pencapaian manisnya pada musim 2025. Dia mengatakan, gaya bermain FC Dallas yang ofensif akan membuatnya menjadi tembok terakhir bagi tim. Saat itulah, Maarten bisa unjuk kemampuan.

"Maarten Paes adalah salah satu penjaga gawang terbaik di MLS dan kami berharap FC Dallas akan bermain dengan gaya yang sangat menyerang," kata Garret dikutip dari laman resmi FC Dallas, Kamis (27/2/2025).

"Bagi saya, itu berarti ada kemungkinan besar tim (lawan) tersebut akan melepaskan sejumlah tembakan dan, karena ia hebat, Paes diharapkan akan mampu menyelamatkan banyak dari tembakan tersebut," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/51/3187312/berikut_tiga_pemain_top_dunia_hasil_didikan_calon_pelatih_timnas_indonesia_john_herdman-LAh4_large.jpg
3 Pemain Top Dunia Hasil Didikan Calon Pelatih Timnas Indonesia John Herdman, Nomor 1 Juara Liga Champions!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/51/3187089/shin_tae_yong_bantah_pernah_menampar_pemain_ulsan_hd_shintaeyong7777-lSzJ_large.jpg
Shin Tae-yong Siap Pensiun sebagai Pelatih jika Terbukti Tampar Pemain Ulsan HD Jung Seung-hyun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/51/3187003/sandy_walsh-5tBz_large.jpg
Statistik Gila Sandy Walsh saat Bantu Buriram United Menang 2-0 atas Ratchaburi FC: Beri Assist Indah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/51/3186923/simak_hasil_laga_kualifikasi_piala_asia_u_17_2026_yang_melibatkan_vietnam_dan_malaysia_serta_thailand-6ryb_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Asia U-17 2026: Vietnam Lolos Usai Kalahkan Malaysia, Thailand Melaju Berkat Selisih Gol!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/02/11/1650835/patahkan-rumor-pelatih-timnas-indonesia-timur-kapadze-resmi-gabung-navbahor-fc-ulo.webp
Patahkan Rumor Pelatih Timnas Indonesia, Timur Kapadze Resmi Gabung Navbahor FC
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/29/kevin_diks.jpg
Monchengladbach Keok di DFB Pokal: Kevin Diks Cs Disemprot Pelatih
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement