JADWAL dan link live streaming babak kelima Piala FA 2024-2025 akan diulas Okezone. Streaming babak kelima Piala FA 2024-2025 di beIN Sports melalui VISION+ dengan klik di sini.
Tercatat ada delapan pertandingan yang tersaji di babak kelima Piala FA 2024-2025 (16 besar). Salah satu laga yang menarik perhatian mempertemukan Manchester United vs Fulham.
Manchester United dijamin habis-habisan melawan The Cottagers -julukan Fulham. Sebab, Piala FA 2024-2025 menjadi satu-satunya ajang yang bisa dimenangkan Manchester United musim ini.
Berikut jadwal lengkap dan link live streaming babak kelima Piala FA 2024-2025:
Sabtu, 1 Maret 2025
02:50 WIB: Aston Villa vs Cardiff City
19:05 WIB: Crystal Palace vs Millwall
21:50 WIB: Bournemouth vs Wolverhampton Wanderers
Minggu, 2 Maret 2025
20:35 WIB: Newcastle United vs Brighton & Hove Albion
23:20 WIB: Manchester United vs Fulham
Selasa, 4 Maret 2025
02:20 WIB: Nottingham Forest vs Ipswich Town