Jadwal dan Link Live Streaming Manchester United vs Fulham di Babak Kelima Piala FA 2024-2025, Klik di Sini!

Ruben Amorim siap bawa Manchester United menang atas Fulham di 16 besar Piala FA 2024-2025. (Foto: Laman resmi Manchester United)

JADWAL dan link live streaming babak kelima Piala FA 2024-2025 akan diulas Okezone. Streaming babak kelima Piala FA 2024-2025 di beIN Sports melalui VISION+ dengan klik di sini.

Tercatat ada delapan pertandingan yang tersaji di babak kelima Piala FA 2024-2025 (16 besar). Salah satu laga yang menarik perhatian mempertemukan Manchester United vs Fulham.

Manchester United wajib menang atas Fulham. (Foto: Instagram/manchesterunited)

Manchester United dijamin habis-habisan melawan The Cottagers -julukan Fulham. Sebab, Piala FA 2024-2025 menjadi satu-satunya ajang yang bisa dimenangkan Manchester United musim ini.

Berikut jadwal lengkap dan link live streaming babak kelima Piala FA 2024-2025:

Sabtu, 1 Maret 2025

02:50 WIB: Aston Villa vs Cardiff City

19:05 WIB: Crystal Palace vs Millwall

21:50 WIB: Bournemouth vs Wolverhampton Wanderers

Minggu, 2 Maret 2025

20:35 WIB: Newcastle United vs Brighton & Hove Albion

23:20 WIB: Manchester United vs Fulham

Selasa, 4 Maret 2025

02:20 WIB: Nottingham Forest vs Ipswich Town