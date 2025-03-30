Hasil Perempatfinal Piala FA 2024-2025: Fulham vs Crystal Palace 0-3, Brighton vs Nottingham Forest Sengit

HASIL perempatfinal Piala FA 2024-2025 akan diulas Okezone. Sejumlah laga seru tersaji, di antaranya mempertemukan Fulham vs Crystal Palace yang berakhir 0-3, hingga Brighton vs Nottingham Forest yang berjalan sengit.

Ya, ajang Piala FA 2024-2025 telah mencapai babak perempatfinal. Ada dua pertandingan yang digelar semalam pada babak itu.

Laga-laga seru Piala FA 2024-2025 bisa disaksikan secara live streaming di Vision+. Caranya mudah, cukup klik di sini.

1. Fulham vs Crystal Palace

Salah satu laga Piala FA 2024-2025 yang digelar semalam mempertemukan Fulham vs Crystal Palace. Laga itu digelar di Craven Cottage, London, pada Sabtu 29 Maret 2025 malam WIB.

Hasilnya, Crystal Palace sukses mempermalukan tim tuan rumah dengan meraih kemenangan telak 3-0. Pesta gol Crystal Palace tercipta lewat aksi Eberechi Eze (34’), Ismaila Sarr (38’), dan Eddie Nketiah (75’).