5 Pemain Berdarah Maluku yang Resmi Gabung Timnas Indonesia, Nomor 1 Sudah Cetak 2 Gol

Joey Pelupessy termasuk lima pemain berdarah Maluku yang resmi gabung Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@joeypelupessy)

BERIKUT lima pemain berdarah Maluku yang resmi gabung Timnas Indonesia. Salah satunya telah mencetak dua gol bagi Skuad Garuda.

Di masa lalu, penduduk dari Maluku banyak yang mengungsi ke Belanda terutama pada era 1950-an. Kini, keturunan-keturunan mereka justru kembali menjadi warga negara Indonesia (WNI).

Lantas, siapa saja lima pemain berdarah Maluku yang resmi gabung Timnas Indonesia? Simak ulasan berikut ini.

5 Pemain Berdarah Maluku yang Resmi Gabung Timnas Indonesia

5. Joey Pelupessy

Pemain satu ini sudah resmi akan bergabung dengan Timnas Indonesia. Membaca nama belakangnya, mudah untuk mengetahui Joey memiliki darah keturunan Maluku dari garis ayahnya.

Dalam waktu dekat pemain berusia 31 tahun ini akan menjalani proses naturalisasi. Ia menambah panjang daftar pemain keturunan di tubuh Skuad Garuda.

4. Eliano Reijnders

Pemain satu ini memiliki darah keturunan Maluku dari ibunya yang bernama Angelina Lekatompessy. Hal itu terungkap dari aksi sang kakak Tijjani Reijnders dalam sebuah pertandingan Liga Italia 2023-2024.

Ketika itu, ia memakai jersey bertuliskan ‘Lekatompessy’ untuk menghormati Hari Ibu di Italia. Alhasil, semua akhirnya tahu Eliano memiliki ibu berdarah Maluku.