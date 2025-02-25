Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

BREAKING NEWS: Shin Tae-yong Konfirmasi Saksikan Laga Timnas Indonesia vs Timnas Australia dan Bahrain di Tanah Air!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |19:22 WIB
BREAKING NEWS: Shin Tae-yong Konfirmasi Saksikan Laga Timnas Indonesia vs Timnas Australia dan Bahrain di Tanah Air!
Shin Tae-yong saksikan laga Timnas Indonesia vs Australia dan Bahrain di Tanah Air. (Foto: Heru Haryono/Okezone)
A
A
A

SHIN Tae-yong mengonfirmasi menyaksikan laga Timnas Indonesia vs Timnas Australia dan Bahrain di Tanah Air. Kabar itu disampaikan langsung Shin Tae-yong di akun Instagram-nya, @shintaeyong7777.

“Hallo para penggemar sepakbola Indonesia, apa kabar? Saya sendiri dalam keadaan baik. Secara spesial saya ingin menonton pertandingan Timnas Indonesia bersama penggemar,” kata Shin Tae-yong.

Shin Tae-yong saksikan laga Timnas indonesia pada Maret 2025. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
Shin Tae-yong saksikan laga Timnas indonesia pada Maret 2025. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)

“Acara ini diadakan di +62 Coffe pada 20 dan 25 Maret 2025. Sampai jumpa di hari itu. Salam garuda,” lanjut pelatih 54 tahun ini.

1. Shin Tae-yong Tak Datang ke Lokasi Pertandingan

Berdasarkan pernyataan di atas, Shin Tae-yong tidak datang ke stadion atau venue pertandingan. Pelatih asal Korea Selatan itu akan hadir di  acara nonton bareng yang diadakan salah satu perusahaan coffee shop.

Alhasil, banyak pencinta sepakbola Tanah Air yang langsung membanjiri unggahan Shin Tae-yong tersebut. Mereka bertanya bagaimana cara  reservasi nonton bareng laga Timnas Indonesia yang dihadiri eks juru taktik Seongnam FC tersebut.

Terlepas dari itu, Shin Tae-yong saat ini berada di Indonesia. Ia tiba di Indonesia pada Kamis, 20 Februari 2025. Shin Tae-yong tiba di Indonesia untuk menghadiri serangkaian acara yang dibuat STY Foundation, yayasan yang dibentuknya pada November 2024.

 

