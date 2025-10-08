Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Marselino Ferdinan Kirim Pesan Menyentuh ke Timnas Indonesia Jelang Lawan Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 08 Oktober 2025 |19:08 WIB
Marselino Ferdinan Kirim Pesan Menyentuh ke Timnas Indonesia Jelang Lawan Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Marselino Ferdinan kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

MARSELINO Ferdinan kirim pesan menyentuh ke Timnas Indonesia jelang lawan Arab Saudi di babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia memberi dukungan kepada Ole Romeny cs yang akan hadapi laga krusial.

Marselino diketahui tak masuk daftar skuad Timnas Indonesia di babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dia tersisih karena cedera.

Marselino Ferdinan

1. Marselino Ferdinan Kirim Pesan Menyentuh

Jelang laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi pada dini hari nanti, Marselino unggah pesan khusus di akun Instagram pribadinya. Sembari mengunggah ulang postingan akun resmi Timnas Indonesia yang menampilkan duel melawan Arab Saudi, dia memberi dukungan kepada pasukan Patrick Kluivert.

“Semoga sukses untuk hari ini teman-teman,” tulis Marselino di akun Instagram pribadinya @marselinoferdinan10.

Marselino sendiri tak ikut membela Timnas Indonesia di babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Namanya tak masuk daftar 30 pemain yang diboyong Patrick Kluivert ke Arab Saudi jelang melakoni 2 laga krusial.

Penyebabnya karena Marselino alami cedera hamstring. Sejatinya peran Marselino dinantikan. Sebab, dia jadi pahlawan kemenangan skuad Garuda di pertemuan terakhir melawan Arab Saudi pada babak 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Kala itu, skuad Garuda menang 2-0 di SUGBK, Jakarta. Dua gol Timnas Indonesia dicetak oleh Marselino Ferdinan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/51/3175398/jadwal_siaran_langsung_timnas_indonesia_vs_arab_saudi_malam_ini_pssi-v5ZE_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Arab Saudi Malam Ini: Patrick Kluivert Bicara soal Pisau, Live di RCTI!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/51/3175376/link_live_streaming_timnas_indonesia_vs_arab_saudi_malam_ini_di_kualifikasi_piala_dunia_2026_oleromeny-Ja9M_large.jpg
Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Arab Saudi Malam Ini: Daftar 23 Pemain Diumumkan, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/51/3175365/nathan_tjoe_a_on_dicoret_jelang_laga_timnas_indonesia_vs_arab_saudi_nathantjoeaon-sI1S_large.jpg
Nathan Tjoe A-On hingga Calvin Verdonk Resmi Dicoret Patrick Kluivert Jelang Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/51/3175307/jadwal_siaran_langsung_timnas_indonesia_vs_arab_saudi_di_babak_4_kualifikasi_piala_dunia_2026_malam_ini_afc-9zYU_large.jpg
Live di RCTI Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/08/11/1629815/prediksi-ranking-fifa-timnas-indonesia-usai-lawan-arab-saudi-bisa-salip-vietnam-oap.webp
Prediksi Ranking FIFA Timnas Indonesia usai Lawan Arab Saudi: Bisa Salip Vietnam!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/05/27/bek_timnas_indonesia_sandy_walsh_foto_pssi.jpg
Sandy Walsh On Fire! Robek Gawang Arab Saudi Lagi?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement