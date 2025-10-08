Marselino Ferdinan Kirim Pesan Menyentuh ke Timnas Indonesia Jelang Lawan Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026

MARSELINO Ferdinan kirim pesan menyentuh ke Timnas Indonesia jelang lawan Arab Saudi di babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia memberi dukungan kepada Ole Romeny cs yang akan hadapi laga krusial.

Marselino diketahui tak masuk daftar skuad Timnas Indonesia di babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dia tersisih karena cedera.

1. Marselino Ferdinan Kirim Pesan Menyentuh

Jelang laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi pada dini hari nanti, Marselino unggah pesan khusus di akun Instagram pribadinya. Sembari mengunggah ulang postingan akun resmi Timnas Indonesia yang menampilkan duel melawan Arab Saudi, dia memberi dukungan kepada pasukan Patrick Kluivert.

“Semoga sukses untuk hari ini teman-teman,” tulis Marselino di akun Instagram pribadinya @marselinoferdinan10.

Marselino sendiri tak ikut membela Timnas Indonesia di babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Namanya tak masuk daftar 30 pemain yang diboyong Patrick Kluivert ke Arab Saudi jelang melakoni 2 laga krusial.

Penyebabnya karena Marselino alami cedera hamstring. Sejatinya peran Marselino dinantikan. Sebab, dia jadi pahlawan kemenangan skuad Garuda di pertemuan terakhir melawan Arab Saudi pada babak 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Kala itu, skuad Garuda menang 2-0 di SUGBK, Jakarta. Dua gol Timnas Indonesia dicetak oleh Marselino Ferdinan.