Penyebab Bejo Sugiantoro Meninggal Dunia, Legenda Hidup Timnas Indonesia dan Persebaya Surabaya

Bejo Sugiantoro meninggal dunia karena serangan jantung (Foto: PSSI)

PENYEBAB Bejo Sugiantoro meninggal dunia akhirnya terungkap. Sang legenda hidup Timnas Indonesia dan Persebaya Surabaya wafat pada usia 47 tahun karena terkena serangan jantung.

1. Serangan Jantung

Bejo disebut meninggal dunia usai bermain sepakbola di Lapangan SIER, Surabaya, Jawa Timur. Ia diduga terkena serangan jantung.

“Inalillahi wa inalillahi roji'un Kaji Bejo meninggal serangan jantung saat main bola di Lapangan SIER,” bunyi pesan berantai yang didapat Okezone, Selasa (25/2/2025).

"Innalillahi Wa Innailaihi Rojiun. Persebaya kehilangan salah satu putra terbaiknya sore ini, Selasa, 25 Februari 2025. Mantan pemain sekaligus mantan pelatih Persebaya, Bejo Sugiantoro, berpulang," tulis Persebaya lewat akun Instagram @officialpersebaya.

"Kita semua tahu, semasa menjadi pemain, Coach Bejo adalah sosok bertabur prestasi. Tak ada kata yang bisa mewakili rasa terima kasih Persebaya untuk jasa-jasa Coach Bejo," imbuh akun itu.

"Namamu akan abadi dalam setiap perjalanan Persebaya. Selamat Jalan Coach Bejo. InsyaAllah Husnul Khotimah," tutup akun itu.