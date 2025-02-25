Profil Bejo Sugiantoro, Mantan Bek Timnas Indonesia yang Meninggal Dunia karena Serangan Jantung saat Main Bola

PROFIL Bejo Sugiantoro, mantan bek Timnas Indonesia yang meninggal dunia karena serangan jantung saat main bola akan diulas Okezone. Kabar duka menghampiri dunia sepakbola Indonesia pada Selasa (25/2/2025) sore WIB.

Bejo Sugiantoro dinyatakan meninggal dunia saat bermain sepakbola di lapangan Sier, Surabaya. Beredar kabar, pelatih Deltras ini meninggal dunia karena serangan jantung.

“Innalillahi Wa Innailaihi Rojiun. Persebaya kehilangan salah satu putra terbaiknya sore ini, Selasa, 25 Februari 2025. Mantan pemain sekaligus mantan pelatih Persebaya, Bejo Sugiantoro, berpulang,” tulis akun X Persebaya Surabaya @persebayaupdate.

1. Profil Bejo Sugiantoro

Bejo Sugiantoro merupakan mantan pesepakbola yang lahir di Sidoarjo, Jawa Timur pada 3 April 1977. Bicara kariernya sebagai pesepakbola profesional, Bejo Sugiantoro menghabisi separuh kariernya bersama Persebaya Surabaya (1994-2003).

Dalam periode tersebut, Bejo Sugiantoro muncul sebagai bek andalan skuad Bajul Ijo -julukan Persebaya Surabaya. Sempat pindah ke PSPS Pekan Baru (2003-2004), Bejo Sugiantoro kembali memperkuat Persebaya Surabaya (2004-2008).

Ia tercatat membantu Persebaya Surabaya dua kali juara Liga Indonesia (1996-1997 dan 2004). Di usia belasan tahun, Bejo Sugiantoro juga masuk ke dalam PSSI Primavera yang disekolahkan PSSI ke Italia pada pertengahan 1990-an.

Di Italia, Bejo Sugiantoro bermain bersama beberapa nama seperti Kurniawan Dwi Yulianto, Anang Maruf dan Bima Sakti. Nama-nama ini juga menjadi rekan setim Bejo Sugiantoro saat menjadi bek andalan Timnas Indonesia pada 1997-2004.