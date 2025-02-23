Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Joey Pelupessy dan Emil Audero Masuk, Ini Daftar 27 Pemain Timnas Indonesia yang Dipanggil Patrick Kluivert untuk Lawan Australia dan Bahrain?

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 23 Februari 2025 |07:04 WIB
Joey Pelupessy dan Emil Audero Masuk, Ini Daftar 27 Pemain Timnas Indonesia yang Dipanggil Patrick Kluivert untuk Lawan Australia dan Bahrain?
Joey Pelupessy perkuat Timnas Indonesia pada Maret 2025. ((Foto: Instagram/@joeypelupessy)
A
A
A

PATRICK Kluivert segera mengumumkan 27 nama pemain Timnas Indonesia yang dipanggil untuk laga melawan Timnas Australia dan Timnas Bahrain pada 20 serta 25 Maret 2025. Okezone memprediksi, tiga pemain keturunan yang tengah dikebut proses naturalisasinya, yakni Joey Pelupessy, Emil Audero dan Dean James termasuk ke dalam 27 pemain yang dipanggil.

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam konferensi pers yang dilakukan pada Sabtu 22 Februari 2025 sore WIB menegaskan, Joey Pelupessy, Emil Audero dan Dean James sedang diupayakan agar bisa membela Timnas Indonesia pada Maret 2025. Mulai awal minggu depan, berkas naturalisasinya akan mulai diproses di Kemenpora.

1, Joey Pelupessy, Dean James dan Emil Audero Dikebut agar Bela Timnas Indonesia pada Maret 2025

Emil Audero berpeluang masuk skuad Timnas Indonesia saat melawan Australia dan Bahrain @emil_audero

“Minggu depan kita akan segera proses. Kita akan mengejar supaya bisa main di bulan Maret. Jadi kalau Ole (Romeny) sudah bisa, tapi yang tiga ini akan kita push kertas-kertasnya semua,” kata Erick Thohir kepada awak media termasuk Okezone.

Kehadiran Joey Pelupessy, Dean James dan Emil Audero sangat menguntungkan Timnas Indonesia. Keberaaan mereka otomatis memperbesar peluang Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026.

Joey Pelupessy merupakan gelandang top yang cocok diduetkan dengan Thom Haye di lini sentral Timnas Indonesia. Sebelum gabung klub Liga 1 Belgia, Lommel SK, pada Januari 2025, ia berkarier bersama beberapa klub ternama.

Gelandang 31 tahun ini pernah menjadi kapten bersama klub Eredivisie Heracles Almelo dan FC Groningen. Fakta ini menunjukan Joey Pelupessy memiliki leadership yang luar biasa. Ia juga pernah berkarier di Inggris dengan membela Sheffield Wednesday, hingga ditangani Patrick Kluivert saat membela FC Twente U-21.

Sementara Dean James, merupakan salah satu fullback kiri terbaik yang beredar di Eredivisie musim ini. Baru berusia 24 tahun, kematangan permainan telah ditunjukkan Dean James.

 

Telusuri berita bola lainnya
