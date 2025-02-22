Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Bintang Timur Surabaya Pesta Gol 9-2 ke Gawang Halus FC!

Bintang Timur Surabaya kala berlaga. (Foto: Bintang Timur Surabaya)

HASIL Pro Futsal League Indonesia 2024-2025 akan diulas dalam artikel ini. Bintang Timur Surabaya berhasil berpesta gol ke gawang Halus FC.

Laga itu digelar di GOR Istora Papua Bangkit, Jayapura, Papua pada Sabtu (22/2/2025) sore WIB. Bintang Timur Surabaya sukses menang dengan skor 9-2.

Jalannya Pertandingan

Bintang Timur Surabaya mampu unggul cepat atas Halus FC pada menit ke-5. Gol itu dicetak oleh Muhammad Iqbal.

Semenjak gol itu, permainan agresif disajikan Halus FC dan Bintang Timur Surabaya. Pasalnya, mereka saling balas serangan dalam laga tersebut.

Bintang Timur Surabaya menunjukkan tajinya menjelang akhir babak pertama. Lantaran, mereka mampu mencetak dua gol lewat Syauqi Saud (18’) dan Samuel Eko (20’).

Halus FC pun akhirnya bisa memecahkan kebuntuan dalam laga itu. Ialah Ikbal Nurcahya yang mampu mencetak gol pada menit ke-26.