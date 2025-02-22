Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Australia Setelah Kedatangan Joey Pelupessy, Emil Audero dan Dean James di Kualifikasi Piala Dunia 2026

PREDIKSI line up Timnas Indonesia vs Timnas Australia setelah kedatangan Joey Pelupessy, Emil Audero, dan Dean James akan diulas Okezone. Kabar membahagiakan disampaikan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir pada Sabtu (22/2/2025) sore WIB.

Mantan presiden Inter Milan itu mengatakan ada tiga pemain keturunan yang akan dinaturalisasi dalam waktu dekat. Mereka ialah Joey Pelupessy (gelandang, Lommel SK), Emil Audero (kiper, Palermo) dan Dean James (fullback kiri, Go Ahead Eagles).

"Alhamdulillah kayaknya proses untuk memperkuat tim untuk pertandingan saat melawan Australia itu sepertinya jalannya agak terang. Emil Audero prosesnya sekarang sudah baik sekali. Ini menjadi salah satu pilihan untuk kita. Artinya kita mempunyai dua goalkeeper yang kukuh," kata Erick Thohir di Jakarta, Sabtu (22/2/2025).

"Akhirnya pilihan yang juga selama ini kami coba ajak bicara dan akhirnya mau bergabung, Joey Pelupessy dari keturunan Maluku. Lalu, yang terakhir ada juga pemain yang kakeknya dari Semarang, ibunya dari Surabaya. Itu kertas-kertasnya aman, yaitu Dean James," lanjut pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini.

Ketiganya diharapkan bisa memperkuat Timnas Indonesia saat melawat ke markas Australia pada Kamis, 20 Maret 2025. Jika ketiganya gabung, betapa kuatnya kualitas Timnas Indonesia.

Lantas, formasi apa yang diturunkan pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert saat menghadapi Australia? Diprediksi, Patrick Kluivert akan mengandalkan formasi 3-4-1-2.

Dalam pola ini, posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Emil Audero. Secara pengalaman, Emil Audero jauh lebih hebat ketimbang Maarten Paes.

Lanjut di posisi tiga bek sejajar ada Mees Hilgers, Jay Idzes dan Calvin Verdonk yang dapat diandalkan. Kemudian di posisi wing back kanan ada Kevin Diks dan Dean James di sisi sebelahnya

Secara statistik, Dean James tampil oke bersama Go Ahead Eagles. Dari 17 laga Eredivisie 2024-2025, Dean James yang berusia 24 tahun telah mengemas satu gol dan dua assist.