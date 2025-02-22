Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Black Steel Bantai Cosmo JNE Jakarta 4-1!

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 22 Februari 2025 |15:54 WIB
Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Black Steel Bantai Cosmo JNE Jakarta 4-1!
Laga Black Steel FC vs Cosmo JNE Jakarta. (Foto: Instagram/@pfl.indonesia)
A
A
A

HASIL Pro Futsal League Indonesia 2024-2025 akan diulas dalam artikel ini. Black Steel FC Papua sukses meraih kemenangan telak atas Cosmo JNE Jakarta.

Laga tersebut digelar di GOR Istora Papua Bangkit, Jayapura, Papua pada Sabtu (22/2/2025) siang WIB. Black Steel menang 4-1 dalam laga tersebut.

Black Steel FC vs Cosmo JNE Jakarta

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Black Steel langsung tampil beringas sejak awal pertandingan babak pertama. Tim asal Papua tersebut mencoba mengontrol permainan dengan skema umpan pendek.

Namun, Cosmo JNE Jakarta bermain disiplin. Tim besutan Motonori Baba itu tak memberi ruang bagi Black Steel untuk leluasa menyerang. Sebaliknya, mereka mengancam dengan serangan balik.

Skema yang diterapkan oleh Cosmo JNE Jakarta ternyata lebih efektif. Mereka akhirnya sukses mencuri keunggulan lewat Reza Yamani (15').

Merespons gol itu, Black Steel mengamuk dengan serangan beruntun ke pertahanan Cosmo JNE Jakarta. Hasilnya positif, Black Steel mampu membalas via gol Kris Daniel Yeimo (17').

Usai gol tersebut, kedua tim menyajikan permainan jual beli serangan. Akan tetapi, tidak ada gol tambahan tercipta hingga laga babak pertama selesai.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/51/3159983/ffi_bentuk_operator_liga_profesional_dan_hadirkan_pro_futsal_league_2-Byos_large.jpg
FFI Bentuk Operator Liga Profesional dan Rilis PFL 2 untuk Kembangkan Talenta Futsal Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/51/3158627/bintang_timur_surabaya_juara_pro_futsal_league_indonesia_2024_2025-vhgf_large.jpeg
Bintang Timur Surabaya Juara Pro Futsal League Indonesia 2024-2025, Kemenpora RI Siap Gandeng FFI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/51/3158579/bintang_timur_surabaya-bFiN_large.jpg
Bintang Timur Surabaya Sabet Gelar Juara 4 Kali Beruntun Pro Futsal League, Kapten Bongkar Kunci Sukses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/51/3158483/bintang_timur_surabaya-m4yY_large.jpg
Hasil Final Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Kalahkan Black Steel, BTS Raih Gelar Keempat Beruntun
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/28/11/1649385/timnas-futsal-indonesia-bertekad-patahkan-tradisi-emas-thailand-di-sea-games-zxa.webp
Timnas Futsal Indonesia Bertekad Patahkan Tradisi Emas Thailand di SEA Games
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/28/chef_de_mission_cdm_kontingen_indonesia_bayu_pr.jpg
SEA Games 2025 Kacau oleh Banjir! Thailand Relokasi Banyak Cabor ke Bangkok, Indonesia Langsung Siap Adaptasi
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement