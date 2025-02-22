Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Black Steel Bantai Cosmo JNE Jakarta 4-1!

HASIL Pro Futsal League Indonesia 2024-2025 akan diulas dalam artikel ini. Black Steel FC Papua sukses meraih kemenangan telak atas Cosmo JNE Jakarta.

Laga tersebut digelar di GOR Istora Papua Bangkit, Jayapura, Papua pada Sabtu (22/2/2025) siang WIB. Black Steel menang 4-1 dalam laga tersebut.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Black Steel langsung tampil beringas sejak awal pertandingan babak pertama. Tim asal Papua tersebut mencoba mengontrol permainan dengan skema umpan pendek.

Namun, Cosmo JNE Jakarta bermain disiplin. Tim besutan Motonori Baba itu tak memberi ruang bagi Black Steel untuk leluasa menyerang. Sebaliknya, mereka mengancam dengan serangan balik.

Skema yang diterapkan oleh Cosmo JNE Jakarta ternyata lebih efektif. Mereka akhirnya sukses mencuri keunggulan lewat Reza Yamani (15').

Merespons gol itu, Black Steel mengamuk dengan serangan beruntun ke pertahanan Cosmo JNE Jakarta. Hasilnya positif, Black Steel mampu membalas via gol Kris Daniel Yeimo (17').

Usai gol tersebut, kedua tim menyajikan permainan jual beli serangan. Akan tetapi, tidak ada gol tambahan tercipta hingga laga babak pertama selesai.