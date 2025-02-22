Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Pelatih Oxford United Kasih Tips untuk Marselino Ferdinan agar Masuk Skuad Utama The Yellows

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 22 Februari 2025 |00:00 WIB
Pelatih Oxford United Kasih Tips untuk Marselino Ferdinan agar Masuk Skuad Utama <i>The Yellows</i>
Pemain Oxford United, Marselino Ferdinan. (Foto: Instagram/academyoufc)
A
A
A

OXFORD - Pelatih Oxford United, Gary Rowett baru-baru ini memiliki tips untuk para pemain yang mau masuk ke dalam skuad utamanya. Tentunya tips tersebut perlu dipahami oleh pemain Timnas Indonesia, Marselino Ferdinan agar masuk ke dalam skuad utama The Yellows –julukan Oxford United.

Oxford United saat ini sedang dalam tren kurang baik dalam lima laga terakhir. The Ox -julukan Oxford United- ditahan imbang Stoke City (0-0), Bristol City (1-1), Derby County (0-0), lalu kalah dari Burnley (0-1) dan Portsmouth (0-2).

Lebih peliknya lagi, mereka hanya mencetak satu gol dalam lima pertandingan terakhir itu. Untuk mengatasi masalah itu, Oxford United disarankan memanggil para pemain dari akademi.

1. Saran dari Gary Rowett

Rowett tampaknya belum bisa mempertimbangkan saran itu. Namun, dia menyarankan para pemain muda untuk tidak menyerah agar bisa mendapat tempat utama di Oxford United

"Kami punya rencana untuk para pemain (akademi) itu. Kami tahu semua tentang kekuatan mereka, tetapi tentu saja melangkah dari level itu ke level tim utama adalah langkah yang sangat berbeda yang telah saya lihat diambil oleh banyak pemain dan banyak pemain berjuang untuk melakukannya," kata Rowett dikutip dari Oxford Mail, Sabtu (22/2/2025).

"Saya rasa Anda tidak dapat menemukan solusi instan. Jika ada solusi instan untuk mencetak banyak gol di divisi ini, kami pasti sudah menemukannya sekarang," sambungnya.

Marselino Ferdinan

2. Bisa Dicoba Marselino

Saran dari Rowett bisa dicoba oleh Marselino Ferdinan. Saat ini, mantan pemain Persebaya Surabaya itu tercatat baru membukukan satu penampilan bersama tim utama Oxford United. Itupun hanya diberi kesempatan sebagai pemain pengganti di menit akhir.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3186110/rizky_ridho-ANu9_large.jpg
Kisah Rizky Ridho yang Sempat Kira Cuma Lelucon soal Golnya Masuk Nominasi Puskas Award 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3186021/ivar_jenner-4KwC_large.jpg
2 Klub yang Berpotensi Jadi Pelabuhan Baru Ivar Jenner di Bursa Transfer Musim Panas 2026, Nomor 1 Main di Tanah Air!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3185953/timnas_malaysia_u_17_akan_tampil_di_lanjutan_kualifikasi_piala_asia_u_17_2025_fammalaysia-0lqE_large.jpg
Jadwal Kualifikasi Piala Asia U-17 2026 Hari Ini: Vietnam, Malaysia dan Thailand Siap Tempur!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3185935/jurnalis_malaysia_haresh_deol_mendapat_serangan_dari_dua_orang-5XHJ_large.jpg
Jurnalis Malaysia Haresh Deol Diserang Gara-Gara Bongkar Kasus Pemalsuan Dokumen Pemain Naturalisasi!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/27/11/1648717/pssi-mulai-seleksi-kandidat-pelatih-baru-timnas-indonesia-rampung-pekan-ini-dua.webp
PSSI Mulai Seleksi Kandidat Pelatih Baru Timnas Indonesia, Rampung Pekan Ini
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/12/12/bek_timnas_indonesia_muhammad_ferrari_merayakan_g.jpg
Muhammad Ferarri Siap Bawa Magis Kamboja ke SEA Games Thailand 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement