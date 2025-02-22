Pelatih Oxford United Kasih Tips untuk Marselino Ferdinan agar Masuk Skuad Utama The Yellows

OXFORD - Pelatih Oxford United, Gary Rowett baru-baru ini memiliki tips untuk para pemain yang mau masuk ke dalam skuad utamanya. Tentunya tips tersebut perlu dipahami oleh pemain Timnas Indonesia, Marselino Ferdinan agar masuk ke dalam skuad utama The Yellows –julukan Oxford United.

Oxford United saat ini sedang dalam tren kurang baik dalam lima laga terakhir. The Ox -julukan Oxford United- ditahan imbang Stoke City (0-0), Bristol City (1-1), Derby County (0-0), lalu kalah dari Burnley (0-1) dan Portsmouth (0-2).

Lebih peliknya lagi, mereka hanya mencetak satu gol dalam lima pertandingan terakhir itu. Untuk mengatasi masalah itu, Oxford United disarankan memanggil para pemain dari akademi.

1. Saran dari Gary Rowett

Rowett tampaknya belum bisa mempertimbangkan saran itu. Namun, dia menyarankan para pemain muda untuk tidak menyerah agar bisa mendapat tempat utama di Oxford United

"Kami punya rencana untuk para pemain (akademi) itu. Kami tahu semua tentang kekuatan mereka, tetapi tentu saja melangkah dari level itu ke level tim utama adalah langkah yang sangat berbeda yang telah saya lihat diambil oleh banyak pemain dan banyak pemain berjuang untuk melakukannya," kata Rowett dikutip dari Oxford Mail, Sabtu (22/2/2025).

"Saya rasa Anda tidak dapat menemukan solusi instan. Jika ada solusi instan untuk mencetak banyak gol di divisi ini, kami pasti sudah menemukannya sekarang," sambungnya.

2. Bisa Dicoba Marselino

Saran dari Rowett bisa dicoba oleh Marselino Ferdinan. Saat ini, mantan pemain Persebaya Surabaya itu tercatat baru membukukan satu penampilan bersama tim utama Oxford United. Itupun hanya diberi kesempatan sebagai pemain pengganti di menit akhir.