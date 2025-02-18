Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Northampton U-21 vs Oxford United U-21: Dipercaya Jadi Starter, Marselino Ferdinan Bantu The Yellows Menang 1-0

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 18 Februari 2025 |23:24 WIB
Hasil Northampton U-21 vs Oxford United U-21: Dipercaya Jadi Starter, Marselino Ferdinan Bantu The Yellows Menang 1-0
Pemain Oxford United, Marselino Ferdinan. (Foto: Instagram/academyoufc)
MOULTON – Bintang muda Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Marselino Ferdinan dipercaya menjadi starter saat Oxford United U-21 bertamu ke markas Northampton U-21, pada Selasa (18/2/2025) malam WIB. Bermain di Moulton College, Moulton, Marselino pun sukses membantu The Yellows –julukan Oxford United– menang dengan skor 1-0.

1. Dipercaya sejak Menit Pertama

Marselino sendiri ditempatkan dalam kesebelasan pertama bersama para pemain muda The Ox -julukan Oxford United U-21. Melansir akun X resmi Oxford United U-21 (@AcademyOUFC), Selasa (18/2/2025), kehadiran Marselino memang menambah kuat tim muda itu.

Akun tersebut juga menuliskan aksi-aksi krusial yang dibuat oleh Marselino Ferdinan dan kolega. Salah satu yang disorot adalah ketika Marselino dan Louis Griffiths membangun serangan. Namun sayang, upaya kerjasama kedua pemain itu belum membuahkan gol untuk Oxford United U-21.

Gol semata wayang untuk Oxford United U-21 akhirnya tercipta lewat Kasway Burton (70’). Burton berhasil melakukan sprint sebelum melepaskan tembakan yang menggetarkan gawang Northampton.

2. Bukan yang Pertama

Marselino Ferdinan
Marselino Ferdinan

Ada pun, ini bukan pertama kali Marselino tampil bersama tim usia 21 tahun. Sebelumnya, mantan gelandang Persebaya Surabaya itu pernah mencetak dwigol saat Oxford United U-21 menyikat Bansbury 6-0 pada Rabu (22/1/2025) silam.

Sementara bersama tim senior Oxford United, Marselino sudah mencatatkan satu pertandingan di Piala FA 2024-2025. Kala itu, Marselino hanya bermain selama satu menit dan Oxford United menelan kekalahan dari Exeter City (1-3).

 

