Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain Naturalisasi Tambahan Timnas Indonesia saat Lawan Australia dan Bahrain, Nomor 1 Emil Audero!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 21 Februari 2025 |08:46 WIB
5 Pemain Naturalisasi Tambahan Timnas Indonesia saat Lawan Australia dan Bahrain, Nomor 1 Emil Audero!
Kiper Palermo, Emil Audero. (Foto: Instagram/palermofficial)
A
A
A

ADA 5 pemain naturalisasi tambahan Timnas Indonesia saat lawan Australia vs Bahrain yang menarik untuk dibahas. Kelima pemain yang masuk dalam daftar ini sejatinya ada yang memang sudah resmi dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI), tetapi ada juga yang masih dalam proses hingag yang masih menggantung.

Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia akan menghadapi dua laga penting pada Maret 2025 mendatang. Kedua laga itu adalah melawan Australia dan Bahrain di babak ketiga Grup C Kualifikasin Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Kabar baiknya, jelang dua laga tersebut tim asuhan Patrick Kluivert mendapatkan sejumlah amunisi tambahan. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 5 Pemain Naturalisasi Tambahan Timnas Indonesia saat Lawan Australia dan Bahrain:

5. Ole Romeny

Ole Romeny, Dion Markx, dan Tim Geypens telah ambil sjmpah WNI
Ole Romeny, Dion Markx, dan Tim Geypens telah ambil sjmpah WNI

Romeny resmi menjadi WNI usai mengambil sumpah di London, Inggris pada 8 Februari 2025 lalu. Ia pun tinggal menyelesaikan berkat perpindahan dari KNVB (Federasi Sepakbola Belanda) ke PSSI.

Romeny nantinya akan menambah daya gedor di lini depan Timnas Indonesia. Pemain Oxford United itu sejatinya merupakan pemain sayap, namun Kluivert bisa memasangnya sebagai striker untuk menutup tumpulnya lini depan pasukan Garuda.

4. Dion Markx

Dion Markx. (Foto: Instagram/toposs)
Dion Markx. (Foto: Instagram/toposs)

Markx juga telah menjadi WNI bersamaan dengan Ole Romeny. Sejatinya Markx diproyeksikan untuk Timnas Indonesia U-20.

Kendati demikian, Kluivert tetap berhak memanggil pemain Top OSS itu jika memang dibutuhkan. Pemain berusia 19 tahun itu diketahui berposisi sebagai bek tengah.

3. Tim Geypens

Tim Geypens saat cium bendera Indonesia @pssi
Tim Geypens saat cium bendera Indonesia @pssi

Senasib dengan Markx, Geypens juga sudah sudah mengambil sumpah WNI pada 8 Februari 2025 silam. Geypens yang kini memperkuat klub Liga 2 Belanda, FC Emmen itu bermain sebagai posisi fullback kiri.

Tentu pemain di sektor kiri Garuda sudah sangat banyak. Sebut saja seperti Pratama Arhan, Calvin Verdonk, Nathan Tjoe-A-On, hingga Shayne Pattynama.

Hal itu membuat Geypens tampaknya agak kesulitan menembus skuad utama. Namun, semuanya kembali lagi ke pilihan Kluivert.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186193/timnas_indonesia_u_22-2RVD_large.jpg
4 Pemain Abroad Timnas Indonesia U-22 yang Main di SEA Games 2025, Nomor 1 Dibutuhkan Indra Sjafri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3185965/3_pemain_timnas_indonesia_yang_intens_dikabarkan_gabung_persib_bandung_pssi-Qblg_large.jpg
3 Pemain Top Timnas Indonesia yang Intens Dikabarkan Gabung Persib Bandung, Nomor 1 Paling Mungkin!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3185016/timnas_malaysia_vs_nepal-AE6I_large.jpg
5 Negara ASEAN yang Alami Lonjakan Ranking FIFA Terbanyak per November 2025, Nomor 1 Mulai Dekati Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3185006/trofi_piala_dunia-JpU5_large.jpg
3 Pemain Super League yang Diprediksi Tampil di Piala Dunia 2026, Nomor 1 Bintang Persib Bandung
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/27/51/1648815/rakernas-pobsi-2025-hary-tanoesoedibjo-lahirkan-keputusan-penting-demi-kemajuan-biliar-indonesia-kna.webp
Rakernas POBSI 2025, Hary Tanoesoedibjo: Lahirkan Keputusan Penting demi Kemajuan Biliar Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/raymond_indranikolaus_joaquin.jpg
Komentar Mengejutkan Raymond/Joaquin usai Disamakan dengan The Minions
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement