5 Pemain Naturalisasi Tambahan Timnas Indonesia saat Lawan Australia dan Bahrain, Nomor 1 Emil Audero!

ADA 5 pemain naturalisasi tambahan Timnas Indonesia saat lawan Australia vs Bahrain yang menarik untuk dibahas. Kelima pemain yang masuk dalam daftar ini sejatinya ada yang memang sudah resmi dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI), tetapi ada juga yang masih dalam proses hingag yang masih menggantung.

Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia akan menghadapi dua laga penting pada Maret 2025 mendatang. Kedua laga itu adalah melawan Australia dan Bahrain di babak ketiga Grup C Kualifikasin Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Kabar baiknya, jelang dua laga tersebut tim asuhan Patrick Kluivert mendapatkan sejumlah amunisi tambahan. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 5 Pemain Naturalisasi Tambahan Timnas Indonesia saat Lawan Australia dan Bahrain:

5. Ole Romeny

Ole Romeny, Dion Markx, dan Tim Geypens telah ambil sjmpah WNI

Romeny resmi menjadi WNI usai mengambil sumpah di London, Inggris pada 8 Februari 2025 lalu. Ia pun tinggal menyelesaikan berkat perpindahan dari KNVB (Federasi Sepakbola Belanda) ke PSSI.

Romeny nantinya akan menambah daya gedor di lini depan Timnas Indonesia. Pemain Oxford United itu sejatinya merupakan pemain sayap, namun Kluivert bisa memasangnya sebagai striker untuk menutup tumpulnya lini depan pasukan Garuda.

4. Dion Markx

Dion Markx. (Foto: Instagram/toposs)

Markx juga telah menjadi WNI bersamaan dengan Ole Romeny. Sejatinya Markx diproyeksikan untuk Timnas Indonesia U-20.

Kendati demikian, Kluivert tetap berhak memanggil pemain Top OSS itu jika memang dibutuhkan. Pemain berusia 19 tahun itu diketahui berposisi sebagai bek tengah.

3. Tim Geypens

Tim Geypens saat cium bendera Indonesia @pssi

Senasib dengan Markx, Geypens juga sudah sudah mengambil sumpah WNI pada 8 Februari 2025 silam. Geypens yang kini memperkuat klub Liga 2 Belanda, FC Emmen itu bermain sebagai posisi fullback kiri.

Tentu pemain di sektor kiri Garuda sudah sangat banyak. Sebut saja seperti Pratama Arhan, Calvin Verdonk, Nathan Tjoe-A-On, hingga Shayne Pattynama.

Hal itu membuat Geypens tampaknya agak kesulitan menembus skuad utama. Namun, semuanya kembali lagi ke pilihan Kluivert.