Harga Pasaran Terbaru Elkan Baggott, Kini Berpeluang Comeback ke Timnas Indonesia Asuhan Patrick Kluivert

Harga pasaran Elkan Baggott yang kini berpeluang kembali ke Timnas Indonesia menarik untuk diulas (Foto: Instagram/@elkanbaggott)

HARGA pasaran terbaru Elkan Baggott menarik untuk diulas. Sebab, sang pemain berpeluang comeback ke Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert.

Baggott sempat dicueki Shin Tae-yong sejak insiden Kualifikasi Olimpiade Paris 2024 pada April silam. Namanya seakan dibekukan dari daftar panggil ke Timnas Indonesia hingga November 2024.

1. Inggris

Elkan Baggott lahir di Thailand, 23 Okt 2002, di Bangkok, Thailand. Ia kini memperoleh posisi reguler di Blackpool FC sejak pergantian kalender di musim 2024-2025.

Klub yang bermain di League One itu saat ini ada di posisi 12 klasemen sementara. Dalam 31 pekan, The Tangerines, mengemas sembilan kali kemenangan, 14 kali seri, dan delapan kali kalah.

Baggott tampil penuh selama 90 menit dalam laga terbaru Blackpool melawan Rotherham. Ia sukses membantu timnya mencatatkan hasil imbang tanpa kebobolan. Ini menjadi penampilan kelimanya secara beruntun sebagai starter.

2. Bukan Tanpa Alasan

Kepercayaan yang diberikan pelatih Steve Bruce kepada Baggott bukan tanpa alasan. Setelah pulih dari cedera yang membuatnya absen selama empat bulan, bek bertinggi 194 cm itu mampu tampil solid dan konsisten.