Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Harga Pasaran Terbaru Elkan Baggott, Kini Berpeluang Comeback ke Timnas Indonesia Asuhan Patrick Kluivert

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Kamis, 20 Februari 2025 |20:09 WIB
Harga Pasaran Terbaru Elkan Baggott, Kini Berpeluang <i>Comeback</i> ke Timnas Indonesia Asuhan Patrick Kluivert
Harga pasaran Elkan Baggott yang kini berpeluang kembali ke Timnas Indonesia menarik untuk diulas (Foto: Instagram/@elkanbaggott)
A
A
A

HARGA pasaran terbaru Elkan Baggott menarik untuk diulas. Sebab, sang pemain berpeluang comeback ke Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert.

Baggott sempat dicueki Shin Tae-yong sejak insiden Kualifikasi Olimpiade Paris 2024 pada April silam. Namanya seakan dibekukan dari daftar panggil ke Timnas Indonesia hingga November 2024.

1. Inggris

Elkan Baggott. blackpoolfc

Elkan Baggott lahir di Thailand, 23 Okt 2002, di Bangkok, Thailand. Ia kini memperoleh posisi reguler di Blackpool FC sejak pergantian kalender di musim 2024-2025.

Klub yang bermain di League One itu saat ini ada di posisi 12 klasemen sementara. Dalam 31 pekan, The Tangerines, mengemas sembilan kali kemenangan, 14 kali seri, dan delapan kali kalah.

Baggott tampil penuh selama 90 menit dalam laga terbaru Blackpool melawan Rotherham. Ia sukses membantu timnya mencatatkan hasil imbang tanpa kebobolan. Ini menjadi penampilan kelimanya secara beruntun sebagai starter.

2. Bukan Tanpa Alasan

Kepercayaan yang diberikan pelatih Steve Bruce kepada Baggott bukan tanpa alasan. Setelah pulih dari cedera yang membuatnya absen selama empat bulan, bek bertinggi 194 cm itu mampu tampil solid dan konsisten.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3186050/giovanni_van_bronckhorst-Tbz6_large.jpg
Media Vietnam Heboh Giovanni van Bronckhorst Masuk Radar Pelatih Timnas Indonesia, Sebut Ada Peluang Tinggalkan Liverpool
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3185970/calon_pelatih_timnas_indonesia_giovanni_van_bronckhorst_memiliki_gaji_fantastis_saat_melatih_besikitas_giovannivbronckhorst-TpqI_large.jpg
Adu Gaji Calon Pelatih Timnas Indonesia Giovanni van Bronckhorst dengan Patrick Kluivert, bak Bumi dan Langit!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3185942/erick_thohir_angkat_bicara_soal_kabar_giovanni_van_bronckhorst_jadi_pelatih_timnas_indonesia-9C6O_large.jpg
Kata Erick Thohir soal Kabar Giovanni van Bronckhorst Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3185931/giovanni_van_bronckhorst_berpotensi_sukses_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_giovannivanbronckhorst-pPMN_large.jpg
Giovanni van Bronckhorst Ikuti Jejak Sukses Luis Aragones hingga Thomas Tuchel jika Latih Timnas Indonesia!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/26/51/1648625/mnc-sports-competition-2025-mnc-televisi-network-dan-mnc-university-juara-cabor-biliar-xuk.webp
MNC Sports Competition 2025: MNC Televisi Network dan MNC University Juara Cabor Biliar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/24/turnamen_biliar_mnc_2.jpeg
MNC Televisi Network dan MNC University Juara MNC Sports Competition 2025 Cabor Biliar
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement