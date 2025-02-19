Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Elkan Baggott dan Saddil Ramdani Berpeluang Comeback ke Timnas Indonesia Asuhan Patrick Kluivert

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 19 Februari 2025 |16:58 WIB
Elkan Baggott dan Saddil Ramdani Berpeluang <i>Comeback</i> ke Timnas Indonesia Asuhan Patrick Kluivert
Elkan Baggott berpeluang comeback ke Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@elkanbaggott)
A
A
A

BOGOR – Elkan Baggott dan Saddil Ramdani berpeluang comeback ke Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert. Pasalnya, sang pelatih sedang menyiapkan komposisi terbaik untuk fase Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji mengatakan, semua pemain punya kans memperkuat Timnas Indonesia. Nantinya akan ada sebanyak 27 nama yang disiapkan untuk Maret 2025.

1. Berpeluang

Saddil Ramdani beraksi di laga Timnas Indonesia vs Timnas Libya (Foto: PSSI)
Saddil Ramdani beraksi di laga Timnas Indonesia vs Timnas Libya (Foto: PSSI)

Timnas Indonesia baru akan turun laga dalam ajang itu pada pekan ketiga bulan depan. Mereka akan melawan Timnas Australia (20 Maret 2025) dan Timnas Bahrain (25 Maret).

"Semua itu sebenarnya berpeluang untuk kami panggil. Semua berpeluang untuk kami panggil," kata Sumardji di Bogor, dikutip Rabu (19/2/2025).

"Sekarang ini kan masih naik-turun siapa-siapa yang mau dipanggil. Semua kami pantau, Elkan (Baggott), Saddil (Ramdani)," tambah petinggi Bhayangkara FC itu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/51/3185856/timnas_indonesia-ojHW_large.jpg
5 Negara Peserta Piala Dunia 2026 yang Ternyata Pernah Dikalahkan Timnas Indonesia, Nomor 1 Arab Saudi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/51/3185853/giovanni_van_bronckhorst-cUPH_large.jpg
Rumor Giovanni van Bronckhorst ke Timnas Indonesia Menguat, Liverpool Dipastikan Takkan Halangi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/51/3185816/giovanni_van_bronckhorst-DI3E_large.jpg
Media Inggris Panaskan Kabar Giovanni van Bronckhorst Masuk Radar Pelatih Timnas Indonesia, Soroti Peluang Tinggalkan Liverpool
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/51/3185787/timur_kapadze_dan_giovanni_van_bronckhorst-ex2c_large.jpg
Adu Gaji Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia Timur Kapadze dengan Giovanni van Bronckhorst, bak Bumi dan Langit
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/25/11/1647909/klasemen-liga-inggris-mu-gagal-tembus-5-besar-arsenal-nyaman-di-puncak-him.webp
Klasemen Liga Inggris: MU Gagal Tembus 5 Besar, Arsenal Nyaman di Puncak
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/25/kapten_persib_bandung_marc_klok.jpg
Marc Klok Ingin Ulang Memori Indah Persib di Singapura, Lion City Sailors Hati-Hati!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement