Elkan Baggott dan Saddil Ramdani Berpeluang Comeback ke Timnas Indonesia Asuhan Patrick Kluivert

BOGOR – Elkan Baggott dan Saddil Ramdani berpeluang comeback ke Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert. Pasalnya, sang pelatih sedang menyiapkan komposisi terbaik untuk fase Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji mengatakan, semua pemain punya kans memperkuat Timnas Indonesia. Nantinya akan ada sebanyak 27 nama yang disiapkan untuk Maret 2025.

1. Berpeluang

Saddil Ramdani beraksi di laga Timnas Indonesia vs Timnas Libya (Foto: PSSI)

Timnas Indonesia baru akan turun laga dalam ajang itu pada pekan ketiga bulan depan. Mereka akan melawan Timnas Australia (20 Maret 2025) dan Timnas Bahrain (25 Maret).

"Semua itu sebenarnya berpeluang untuk kami panggil. Semua berpeluang untuk kami panggil," kata Sumardji di Bogor, dikutip Rabu (19/2/2025).

"Sekarang ini kan masih naik-turun siapa-siapa yang mau dipanggil. Semua kami pantau, Elkan (Baggott), Saddil (Ramdani)," tambah petinggi Bhayangkara FC itu.