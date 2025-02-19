Patrick Kluivert Bahagia, Pemain yang Siap Perkuat Timnas Indonesia Resmi Dikontrak Ajax Amsterdam!

PATRICK Kluivert dijamin bahagia. Sebab, pemain yang siap memperkuat Timnas Indonesia, Ryan van de Pavert, resmi mendapatkan kontrak profesional dari Ajax Amsterdam. Di akun Instagram-nya, ryanvdp._, pesepakbola 19 tahun ini bahagia mendapatkan kontrak profesional dari klub sebesar Ajax Amsterdam hingga empat tahun ke depan.

“Done deal 2029,” kata Ryan van de Pavert, Okezone mengutip dari akun Instagram @ryanvdp._

Ryan van de Pavert resmi dikontrak Ajax Amsterdam. (Foto: Instagram/@ryanvdp._)

Beberapa bulan lalu, Ryan van de Pavert yang memiliki darah Indonesia dari ayah dan ibunya diwawancara akun Instagram @pemainketurunan.id. Dalam wawancara itu, Ryan van de Pavert mengaku siap jika diminta memperkuat Timnas Indonesia.

“Ketika kami interview bulan Mei tahun lalu, ia menyatakan bangga dengan akar Indonesia-nya.

Ryan juga bersedia membela Timnas Indonesia apabila diberikan kesempatan oleh PSSI,” tulis akun @pemainketurunan.id.

1. Profil Ryan van de Pavert

Ryan van de Pavert lahir di Amsterdam, Belanda pada 24 Januari 2006. Sejak 2017 atau di usia 11 tahun, Ryan van de Pavert masuk akademi sepakbola Ajax Amsterdam.

Di tim muda Ajax Amsterdam, skill dan mental Ryan van de Pavert ditempa. Akhirnya ditemukan posisi yang cocok diembannya.